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कानपुर में बोरी में मांस ले जा रहे 2 युवकों को हिंदू संगठन ने पकड़ा, पुलिस ने हिरासत में लिया, सैंपल जांच के लिए भेजा

कानपुर : जूही थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोरी में मांस ले जा रहे दो युवकों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. शिव शक्ति अखाड़ा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पकड़ा गया मांस गौवंश का है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है.

शिव शक्ति अखाड़ा के सह-संयोजक विशाल बजरंगी ने जूही थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 29 सितंबर की शाम करीब 8:30 बजे दो युवक मोटरसाइकिल पर एक बोरी लादकर ले जा रहे थे. संदिग्ध लगने पर जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर पूछा कि बोरी में क्या है, तो बाइक चला रहे दोनों युवकों ने बोरी में गौवंश होने की बात कही.

मछरिया से नई सड़क ले जाया जा रहा था मांस : विशाल बजरंगी ने बताया, जब दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि वह यह मांस मछरिया इलाके से कलीम नामक युवक से लेकर नई सड़क की ओर ले जा रहा था. आरोपी युवकों का वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है. इसके बाद हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुलिस को तत्काल सूचना दी और मछरिया में चल रहे कथित अवैध कटान व इससे जुड़े नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई की मांग की.

पशु क्रूरता और गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग : हिंदू संगठन ने पुलिस को सौंपी तहरीर में मांग की है कि ऐसे किसी भी गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंका जाए जो गौ हत्या और अवैध मांस कारोबार में लिप्त है. संगठन ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है.

जांच के लिए भेजी गई पुलिस टीम : जूही थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और एक पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त हुई है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बोरी में बरामद मांस गौवंश का है. जिस स्थान से यह मांस लाया गया था, वहां पड़ताल के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है और मांस के सैंपल की जांच समेत पूरे मामले की गहनता से कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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