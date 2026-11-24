पुलिसकर्मियों पर हिंदू संगठन का बड़ा आरोप, प्रार्थना सभा रोकने के दौरान की अभद्रता, धमतरी एसपी से जांच की गुहार
धमतरी के प्रार्थना सभा में पुलिसकर्मियों और हिंदू संगठन के सदस्यों के बीच विवाद हुआ.इसकी शिकायत धमतरी एसपी से की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 5:34 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में प्रार्थना सभा के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी के अभद्र भाषा और गाली-गलौज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज नगरी ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी भावना पांडेय को शिकायत सौंपने की बात कही है.
क्या है मामला ?
दो दिन पहले नगरी में आयोजित एक प्रार्थना सभा का हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई. अब सामने आए वीडियो में एक पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल करते और अभद्र भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में अधिकारी यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि हम पर यदि किसी ने हाथ उठाया तो हम गाली बक सकते हैं. इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस के व्यवहार और उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
हिंदू संगठन का आरोप
हिंदू जागरण मंच के पुरषोत्तम निषाद और चित्रेश साहू का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र एवं अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया. साथ ही हाथापाई का प्रयास करने, प्रार्थना सभा में शामिल लोगों को उकसाने और राज्य सरकार के नाम पर प्रार्थना सभाओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश का दावा करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं.
शिकायत में मांग की गई है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान एवं घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों की पड़ताल की जाए. इसके अलावा उस दिन की पुलिस ड्यूटी, ड्यूटी रजिस्टर, वायरलेस संदेश, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित आदेशों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है- पुरुषोत्तम निषाद, हिन्दू जागरण मंच
'राज्य सरकार का आदेश है'
संगठन से जुड़े अन्य सदस्य ने आरोप लगाए कि एसआई ने खुलेआम ये कहा कि राज्य सरकार का आदेश है कि प्रत्येक प्रार्थना सभा को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. पुलिसकर्मी के मुताबिक, थाना पुलिस प्रार्थना सभा में जाकर यह देखती है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अशांति न हो.
सिहावा थाने के स्टाफ ने प्रार्थना सभा पर रोक लगाने के बजाय वहां आकर दोनों पक्षों को उकसाने का काम किया है.साथ ही साथ जब हिंदू संगठन ने इस पर आपत्ति जताई तो थाने के स्टाफ ने राज्य सरकार का आदेश के मुताबिक सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही.जो सरासर गलत है.हमने उनसे लिखित में मांगा कि हमें आदेश की कॉपी मुहैया करवा दें,लेकिन उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया उल्टा मौके पर अभद्र भाषा का इस्तेमा किया-चित्रेश साहू, हिन्दू जागरण मंच
संगठन ने उठाए सवाल
संगठन ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रार्थना सभाओं को पुलिस सुरक्षा देने के लिए राज्य शासन की ओर से वास्तव में कोई आदेश जारी किया गया है. तो उसका वैधानिक और प्रशासनिक आधार सार्वजनिक किया जाए. शिकायत में कहा गया है कि पुलिस की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.
एसपी ने लिया संज्ञान, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन
मामले को धमतरी एसपी भावना पांडेय ने संज्ञान में लिया है. एसपी का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
नगरी थाना क्षेत्र के जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है.हिंदू संगठन यदि इस बारे में हमसे शिकायत करते हैं तो हम इस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे.किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के गाली देने की बात बेहद चिंतनीय है.हम किसी भी प्रार्थना सभा को सुरक्षा नहीं देते.कानून के मुताबिक शहर में कही भी किसी भी प्रकार की सभा हो वहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती है.इसी के तहत पुलिस बल भेजा जाता है- भावना पाण्डेय ,एसपी
चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग
इस मामले में हिंदू जागरण मंच धमतरी और सकल हिंदू समाज नगरी ने पुलिस प्रशासन को दिए गए शिकायत पत्र में सिहावा थाना प्रभारी चक्रधर बाग, सहायक उपनिरीक्षक चंद्रभान डहरिया, प्रधान आरक्षक गोपी चंद्राकर और उपनिरीक्षक गणेश खुटे का उल्लेख करते हुए उनके कथित व्यवहार पर गंभीर आपत्ति जताई है.
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