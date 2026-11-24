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पुलिसकर्मियों पर हिंदू संगठन का बड़ा आरोप, प्रार्थना सभा रोकने के दौरान की अभद्रता, धमतरी एसपी से जांच की गुहार

धमतरी : धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में प्रार्थना सभा के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी के अभद्र भाषा और गाली-गलौज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज नगरी ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी भावना पांडेय को शिकायत सौंपने की बात कही है.

दो दिन पहले नगरी में आयोजित एक प्रार्थना सभा का हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई. अब सामने आए वीडियो में एक पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान कथित रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल करते और अभद्र भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में अधिकारी यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि हम पर यदि किसी ने हाथ उठाया तो हम गाली बक सकते हैं. इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस के व्यवहार और उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिसकर्मियों पर हिंदू संगठनों का बड़ा आरोप (Etv Bharat)

हिंदू संगठन का आरोप

हिंदू जागरण मंच के पुरषोत्तम निषाद और चित्रेश साहू का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र एवं अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया. साथ ही हाथापाई का प्रयास करने, प्रार्थना सभा में शामिल लोगों को उकसाने और राज्य सरकार के नाम पर प्रार्थना सभाओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश का दावा करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं.

शिकायत में मांग की गई है कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान एवं घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों की पड़ताल की जाए. इसके अलावा उस दिन की पुलिस ड्यूटी, ड्यूटी रजिस्टर, वायरलेस संदेश, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित आदेशों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है- पुरुषोत्तम निषाद, हिन्दू जागरण मंच

'राज्य सरकार का आदेश है'



संगठन से जुड़े अन्य सदस्य ने आरोप लगाए कि एसआई ने खुलेआम ये कहा कि राज्य सरकार का आदेश है कि प्रत्येक प्रार्थना सभा को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. पुलिसकर्मी के मुताबिक, थाना पुलिस प्रार्थना सभा में जाकर यह देखती है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अशांति न हो.