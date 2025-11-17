ETV Bharat / state

प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से हल्द्वानी में बवाल, पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां

हल्द्वानी में में जानवर के अवशेष मिलने के बाद तनाव फैल गया. सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला.

Haldwani police lathicharge
प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करती पुलिस (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:29 AM IST

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित उजाला नगर में रविवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया, जब स्थानीय लोगों ने आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने की सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की खबर फैलते ही कई हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. घटना के बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं.

बवाल के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा: पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता मांस के टुकड़े को लाता हुआ दिखाई दिया. हालांकि हिंदूवादी संगठन ने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए जांच की मांग की. इस दौरान कुछ अराजकतत्वों द्वारा एक होटल और कार में पथराव शुरू कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस को अराजकतत्वों को खदेड़ने के लिए को लाठीचार्ज करना पड़ा. हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों द्वारा अपनी दुकाने बंद कर दी गई. इसके अलावा प्रशासन द्वारा आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया. वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत जिले के कप्तान मंजू नाथ टीसी ने 4 सीओ, सभी थानाध्यक्षों, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है.

प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से मचा बवाल (Video-ETV Bharat)

तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज: भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की. हालात बिगड़ते देख पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. कुछ लोग विरोध के दौरान उग्र होने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर किया. इस दौरान हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में भी ले गई. लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

Haldwani police lathicharge
शहर के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात (Photo-ETV Bharat)

शहर की फिजा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अराजकतत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. जनपद की खुफिया तंत्र व सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को एक्टिव कर संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. जनपद वासियों से शांति, संयम और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.
मंजूनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल

घटना से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश: एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी क्राइम समेत भारी पुलिस बल ने क्षेत्र की घेराबंदी कर स्थिति को नियंत्रण में लिया. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिबंधित पशु के अवशेष किसने और कब फेंका.

Haldwani police lathicharge
पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने फटकारी लाठियां (Photo-ETV Bharat)

बरेली रोड पर विशेष जानवर के अवशेष मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस ने अवशेष को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता मांस का टुकड़ा खींचते हुए दिखाई दिया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह किसी द्वारा डाला गया अवशेष नहीं है. मौके पर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो गए थे, कई लोग नशे की हालत में थे और हुड़दंग मचा रहे थे. पुलिस ने उन्हें हटाया और कुछ को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है. मांस किस जानवर का है, यह लैब जांच के बाद ही पता चलेगा. स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
जगदीश चंद्र, एसपी सिटी

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात: इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस ने आसपास गश्त भी बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया जा रहा है और जल्द ही पूरी घटना के पीछे के दोषियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

