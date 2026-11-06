बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या; पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल
रात करीब तीन बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन उनके कमरे की ओर भागे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:03 AM IST
बाराबंकी: अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की लाइसेंसी बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई. परिजनों का दावा है कि उन्होंने आत्महत्या की है. अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे. पास में ही उनकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी.
पुलिस के मुताबिक, रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के अलादासपुर गांव के रहने वाले अनुपम कुमार सिंह उर्फ राजन (38) अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे. परिजनों के मुताबिक, बुधवार की रात परिवार के साथ रात का भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे.
रात करीब तीन बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन उनके कमरे की ओर भागे. कमरे में अनुपम खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले. पास में ही उनकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी हुई थी. परिजनों के मुताबिक, वह पिछले कई महीनों से मानसिक अवसाद के चलते परेशान चल रहे थे.
सूचना पाकर मौके पर टीम के साथ पहुंचे कोतवाली प्रभारी रामसनेहीघाट दयाशंकर द्विवेदी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. साथ ही लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में ले लिया गया.
कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने बताया कि परिजनों द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना दी गई थी. पुलिस टीम ने मौके पर जांच-पड़ताल की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट और जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
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