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बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या; पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की लाइसेंसी बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई. परिजनों का दावा है कि उन्होंने आत्महत्या की है. अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे. पास में ही उनकी लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी.

पुलिस के मुताबिक, रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के अलादासपुर गांव के रहने वाले अनुपम कुमार सिंह उर्फ राजन (38) अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे. परिजनों के मुताबिक, बुधवार की रात परिवार के साथ रात का भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे.