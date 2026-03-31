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जबलपुर में ओवैसी बंधुओं पर भड़के हिंदूवादी नेता टी राजा, बताया अपोजिशन का ब्लैकमेलर

जबलपुर में गदा यात्रा में शामिल हुए टी राजा ( ETV Bharat )

इस साल हिंदू सेवा परिषद के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना के हिंदूवादी नेता टी राजा भी जबलपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा, कि भारत में भगवा-ए- हिंद करना होगा. हिंदुओं को यदि एक होना है तो जाति पाति को भूलना होगा.

जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद की गदा यात्रा में शामिल हुए टी राजा

जबलपुर में एक हिंदूवादी संगठन हिंदू सेवा परिषद हर साल हनुमान जयंती के आसपास एक गदा यात्रा निकलता है. इस यात्रा में हनुमान जी की झांकी निकाली जाती है. इस दौरान एक बहुत बड़ी गदा बनाकर उसे भी एक वाहन पर सजाकर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस के रूप में निकाला जाता है. इस साल इस यात्रा में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. इन सभी के हाथ में छोटी-छोटी गदाएं भी थी.

जबलपुर: जबलपुर में मंगलवार को हनुमान जयंती के पहले एक गदा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में शामिल होने के लिए तेलंगाना के हिंदूवादी नेता टी राजा जबलपुर पहुंचे. टी राजा का कहना है कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी. उन्होंने ओवैसी भाइयों पर आरोप लगाया कि वे राजनीति नहीं धंधा करते हैं.

जबलपुर में गदा यात्रा में शामिल हुए टी राजा (ETV Bharat)

टी राजा का कहना है कि भले ही तेलंगाना के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनबन की वजह से उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, लेकिन वह आज भी पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं हैं. उनका मानना है कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो भगवाधारियों का सम्मान करती है. इसलिए वे भले ही भाजपा में नहीं हैं लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं.

जबलपुर में गदा यात्रा में शामिल हुए टी राजा (ETV Bharat)

कहा, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा नहीं बल्कि ओवैसी बंधु हैं

बंगाल चुनाव पर बोलते हुए टी राजा ने कहा कि हैदराबाद के ओवैसी भाई राजनीति नहीं करते बल्कि धंधा करते हैं. ओवैसी बंगाल चुनाव में भी धंधा करने के लिए पहुंचे हैं. वे अपोजिशन को ब्लैकमेल करके वोट काटने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपया ले लेंगे. टी राजा का कहना है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि ओवैसी बंधु हैं. उनका मानना है कि बंगाल में बांग्लादेश से आए मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी जीतती रही हैं. लेकिन इस बार ममता बनर्जी की जीत आसान नहीं है क्योंकि बांग्लादेशियों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा.

जबलपुर में गदा यात्रा में शामिल हुए टी राजा (ETV Bharat)

कहा, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है

टी राजा का कहना है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है लेकिन इस पर कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है. इस वजह से अभी भी लव जिहाद से जुड़ी हुई घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं. जबलपुर में टी राजा के काफी समर्थक हैं. इसलिए जब वे जबलपुर आए तो उनकी रैली में हजारों लोग शामिल हुए. इस रैली में जबलपुर के कई दूसरे हिंदूवादी नेता भी शामिल हुए.