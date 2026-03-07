ETV Bharat / state

बरेली में साध्वी प्राची बोलीं- "सत्य और अहिंसा की परिभाषा पूरे विश्व को देने वाला मात्र हिंदुस्तान है"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर हिन्दू नेता साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

साध्वी प्राची
साध्वी प्राची (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
बरेली : इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर हिन्दू नेता साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की परिभाषा बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा की परिभाषा पूरे विश्व को देने वाला देश केवल हिंदुस्तान है. उन्होंने कहा कि जब अहिंसा के मार्ग पर चारों ओर से हमले होने लगे तो, गीता का कर्मयोग उठाकर पढ़ना चाहिये. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के अनुसार जवाब देना पड़ता है.


उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जब पहलगाम के अंदर मेरे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछ पूछ करके कत्लेआम किया था तो इस मुद्दे पर क्यों जवाब नहीं दिया? उन्होंने कहा कि देश को सीख देने से पहले उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके परिवार ने पिछले 70 वर्षों में देश के लिए क्या किया?



बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए सही कदम है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई. वहीं, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर साध्वी प्राची ने कहा कि वह भी इस विचार का समर्थन करती हैं और मानती हैं कि भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए.

बीते दिनों लखनऊ में हुए प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्य होता है. उन्होंने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कराने की मांग की.



उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है. पहले प्रदेश में कई जगह दंगे होते थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है.

