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पोटिया में धार्मिक स्थल विवाद गहराया, हिंदू जागरण मंच ने किया निगम में प्रदर्शन

दुर्ग : दुर्ग का कथित पोटिया धार्मिक स्थल विवाद को लेकर विवाग बढ़ता जा रहा है. सोमवार को मसीही समाज ने थाने का घेराव किया था, वहीं मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर पहुंच गए. वहां अधिकारियों के नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने महापौर के कक्ष के बाहर ही जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया.हिंदू जागरण मंच का दावा है कि चर्च का निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसे तुरंत ढहाया जाना चाहिए.



नगर निगम में दिया धरना

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जब शिकायत लेकर पहुंचे, तो दफ्तर में महापौर और कमिश्नर मौजूद नहीं थे. इससे नाराज कार्यकर्ता महापौर कक्ष के बाहर जमीन पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. बाद में डिप्टी कमिश्नर मोहेंद्र साहू और तहसीलदार वसु मित्र दिवान ने आकर ज्ञापन लिया.