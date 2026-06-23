पोटिया में धार्मिक स्थल विवाद गहराया, हिंदू जागरण मंच ने किया निगम में प्रदर्शन
दुर्ग के पोटिया में धार्मिक स्थल को लेकर हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया.मंच ने निर्माण को हटाने की मांग प्रशासन से की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 7:30 PM IST
दुर्ग : दुर्ग का कथित पोटिया धार्मिक स्थल विवाद को लेकर विवाग बढ़ता जा रहा है. सोमवार को मसीही समाज ने थाने का घेराव किया था, वहीं मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नगर निगम दफ्तर पहुंच गए. वहां अधिकारियों के नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने महापौर के कक्ष के बाहर ही जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया.हिंदू जागरण मंच का दावा है कि चर्च का निर्माण पूरी तरह अवैध है और इसे तुरंत ढहाया जाना चाहिए.
नगर निगम में दिया धरना
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जब शिकायत लेकर पहुंचे, तो दफ्तर में महापौर और कमिश्नर मौजूद नहीं थे. इससे नाराज कार्यकर्ता महापौर कक्ष के बाहर जमीन पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. बाद में डिप्टी कमिश्नर मोहेंद्र साहू और तहसीलदार वसु मित्र दिवान ने आकर ज्ञापन लिया.
चर्च अवैध जमीन पर बना है, इसे तुरंत गिराया जाए.अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन होगा- प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच
वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि हिंदू जागरण मंच की ओर से चर्च को लेकर आवेदन दिया गया है.जिसकी जांच की जाएगी.
हिंदू जागरण मंच ने पोटियाकला में बने धार्मिक स्थल को लेकर एक ज्ञापन दिया है.जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि निर्माण अवैध है.जिसकी जांच की जाएगी.इसके बाद ही उचित कार्रवाई होगी- वसु मित्र दिवान, तहसीलदार
आपको बता दें कि इस मामले में कल छत्तीसगढ़ प्रदेश ईसाई समाज ने भी थाने का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. वहीं तहसीलदार वसु मित्र दिवान ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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