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धमतरी में गौमांस मामले पर गरमाई सियासत, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

धमतरी जिले में कथित गौमांस मामले को लेकर माहौल गरमा गया.बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की गई है.

Politics over beef in Dhamtari
धमतरी में गौमांस का मुद्दा गरमाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: कथित गौमांस मामले में हिंदू जागरण मंच और गौ सेवकों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस मामले में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई. प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया.

हैदराबाद भेजे गए नमूने, जांच रिपोर्ट का इंतजार

गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के साल्हेवार पारा स्थित गाड़ा पारा बस्ती में बड़ी मात्रा में मांस मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था. सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी. अधिकारियों ने लगभग 86 किलो मांस जब्त कर जांच के लिए हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मांस के प्रकार की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी.

मेयर से मिले हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

हिंदू जागरण मंच और गौ सेवकों का प्रदर्शन

इसी मामले को लेकर शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच और गौ सेवकों ने नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी डाकेश्वर साहू और चित्रेश साहू ने कहा कि गौवंश की अवैध कटाई और मांस बिक्री जैसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मांग की कि दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आवश्यक होने पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में महापौर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है. पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोतवाली थाना का घेराव सहित बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

गौमांस पकड़ाया था. वहां लगातार अवैध गतिविधि होती है. हम बुलडोजर कार्रवाई की मांग करती है- चित्रेश साहू,सह संयोजक,हिन्दू जागरण मंच

सख्त कार्रवाई की मांग है. निगम आयुक्त और महापौर के नाम ज्ञापन दिया है. कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा-डाकेश्वर साहू,सह संयोजक,हिन्दू जागरण मंच

महापौर ने क्या कहा

वहीं महापौर रामू रोहरा ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के प्रतिनिधियों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है. पुलिस प्रशासन से लगातार चर्चा की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. महापौर ने कहा कि यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. महापौर ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधानों के तहत बुलडोजर कार्रवाई की संभावना पर भी विचार किया जाएगा.

हिंदू जागरण मंच के सदस्य आए थे. उनकी सख्त कार्रवाई की मांग है. जो उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी. पुलिस के उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे. सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे-रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम, धमतरी

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं हिंदू संगठनों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है.

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धमतरी महापौर रामू रोहरा
धमतरी में गौसेवक
HINDU JAGRAN MANCH

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