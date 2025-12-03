ETV Bharat / state

चलने-फिरने में असमर्थ प्रेमी से हिंदू युवती ने की लव मैरिज, सुरक्षा मांगने पहुंचे हाईकोर्ट तो जज तुरंत दिलाया व्हीलचेयर

प्रयागराजः लोकोमोटिव डिसेबिलिटी (शरीर के अंग या कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं करता) से पीड़ित याची के बिना किसी मदद के कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री से सवाल किया है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि ऐसे याची जो दिव्यांग हैं और बिना किसी मदद के चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए हाई कोर्ट में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं.

यह मामला तब उठा जब अपनी पसंद से शादी करने वाला आगरा का एक जोड़ा सुरक्षा की मांग को लेकर अदालत पहुंचा. लड़की सिमरन की ओर से याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की गई, क्योंकि उसके घर वाले शादी के खिलाफ थे. कोर्ट के निर्देश पर न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुए जोड़े में लड़का मो. मुजीब लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से पीड़ित था और वह बड़ी कठिनाई से अदालत तक पहुंचा. यह देखते हुए कोर्ट के निर्देश पर उसे तत्काल व्हील चेयर और एक सहायक दिया गया.

रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांग जनों के लिए कई प्रकार की सहायता और उपकरण उपलब्ध हैं. लेकिन याची के आने के बारे में रजिस्ट्री को जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उसे सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी. अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने कोर्ट को बताया कि दोनों बालिग हैं और सिमरन ने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है.