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करवा चौथ पर दुर्गा वाहिनी की अनूठी पहल, मेहंदी शिविरों का आयोजन

विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की तरफ से करवा चौथ पर मेहंदी शिविरों का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: करवा चौथ के पावन पर्व को लेकर देश भर के बाजारों में सुहागिन महिलाओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. "सजना है मुझे सजना के लिए" की तर्ज पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी, मेरठ महानगर द्वारा एक विशेष अभियान के तहत महानगर में विभिन्न स्थानों पर मेहंदी शिविरों का आयोजन किया गया है.

मेरठ (Video Credit; ETV Bharat) हिंदू समाज की महिलाओं को संदेश: मीनाक्षी पांडे संयोजिका दुर्गा वाहिनी ने हिंदू समाज की महिलाओं को संदेश देते हुए कहा है कि वे अपने त्योहारों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और समाज के लोगों के साथ जुड़कर मनाएं. इसी उद्देश्य के साथ महानगर में जगह-जगह मेहंदी शिविर लगाए गए हैं, ताकि हिंदू समाज की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

मेंहदी लगवाती महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat) महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल: कार्यक्रम के दौरान महानगर सह संयोजिका मीनाक्षी पांडेय ने वीडियो के माध्यम से संदेश साझा करते हुए कहा कि, “हमारे सनातनी त्योहारों का महत्व केवल सनातन से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं. त्योहारों के माध्यम से समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार देने की दिशा में प्रयास होने चाहिए. इसी संकल्प के तहत शिविर लगाए गए हैं ताकि, स्थानीय महिलाओं और कारीगरों के कौशल को पहचान और प्रोत्साहन मिल सके.” मेंहदी लगवाती महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)