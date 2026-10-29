करवा चौथ पर दुर्गा वाहिनी की अनूठी पहल, मेहंदी शिविरों का आयोजन
दुर्गा वाहिनी की संयोजिका की पहल, हिंदू समाज की महिलाओं को रोजगार देने की पहल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:29 AM IST
मेरठ: करवा चौथ के पावन पर्व को लेकर देश भर के बाजारों में सुहागिन महिलाओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. "सजना है मुझे सजना के लिए" की तर्ज पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी, मेरठ महानगर द्वारा एक विशेष अभियान के तहत महानगर में विभिन्न स्थानों पर मेहंदी शिविरों का आयोजन किया गया है.
हिंदू समाज की महिलाओं को संदेश: मीनाक्षी पांडे संयोजिका दुर्गा वाहिनी ने हिंदू समाज की महिलाओं को संदेश देते हुए कहा है कि वे अपने त्योहारों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और समाज के लोगों के साथ जुड़कर मनाएं. इसी उद्देश्य के साथ महानगर में जगह-जगह मेहंदी शिविर लगाए गए हैं, ताकि हिंदू समाज की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल: कार्यक्रम के दौरान महानगर सह संयोजिका मीनाक्षी पांडेय ने वीडियो के माध्यम से संदेश साझा करते हुए कहा कि, “हमारे सनातनी त्योहारों का महत्व केवल सनातन से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं. त्योहारों के माध्यम से समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार देने की दिशा में प्रयास होने चाहिए. इसी संकल्प के तहत शिविर लगाए गए हैं ताकि, स्थानीय महिलाओं और कारीगरों के कौशल को पहचान और प्रोत्साहन मिल सके.”
हाथों में मेंहदी की ये डिजाइन बनवा रहीं महिलाएं: शहर के छोटे-बड़े ब्यूटी पार्लरों और बाजारों में मेंहदी लगवाने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. पार्लर की संचालिका रश्मि ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर अरेबिक मेहंदी, इंडो-अरेबिक, ब्राइडल और पोर्ट्रेट मेहंदी की सबसे ज्यादा मांग है. महिलाएं चांद, करवा और "करवा चौथ" लिखे हुए विशेष पैटर्न को हाथों पर उकेरवा रही हैं.
मीनाक्षी पांडे संयोजिका दुर्गा वाहिनी ने समस्त हिंदू समाज से अपील की है कि वे करवाचौथ और अन्य सभी पारिवारिक आयोजनों में स्थानीय हिंदू कारीगरों और महिलाओं को प्राथमिकता दें, ताकि समाज में स्वावलंबन और सद्भाव की भावना को और अधिक बल मिल सके.
ये भी पढ़ें- सुहागिनों के श्रृंगार का बदला अंदाज़; फिरोजाबाद के बाज़ारों में लाल चूड़ियों से ज़्यादा 'मैचिंग कलर्स' और डिज़ाइनर कंगनों की धूम