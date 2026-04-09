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बांग्लादेश से विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार क्यों हैं योगी सरकार से नाखुश; कानपुर में बसने के लिए नहीं तैयार

कई पीढ़ियों से मेरठ में बसे हैं विस्थापित हिंदू बंगाली परिवार, नाराजगी की ये बताई वजह...

विस्थापित हिंदू परिवारों का दर्द.
विस्थापित हिंदू परिवारों का दर्द. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 5:13 PM IST

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मेरठ: कुछ दिनों पहले ही पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. मेरठ के नंगला गोसाईं में रहने वाले 99 परिवारों को भी कानपुर के रसूलाबाद तहसील में विस्थापित करने के आदेश पर भी मुहर लगी, लेकिन ये परिवार खुश नहीं हैं. दरअसल, विस्थापित ये हिंदू परिवार कई पीढ़ियों से यहां हैं. यहीं बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो रही है. एक बार विस्थापन के बाद फिर से उजड़ने की नौबत आ गई है. इसके अलावा सरकार की ओर से दी जा रही जमीन भी उन्हें कम लग रही है. कई और दुश्वारियां भी हैं, जिसके कारण विस्थापित हिंदू परिवार यहां से जाना नहीं चाहते. ईटीवी भारत संवादताता श्रीपाल तेवतिया ने इसके कारणों की छानबीन की. प्रस्तुत है ग्राउंड रिपोर्ट...

आखिर क्यों नाराज हैं विस्थापित हिंदू परिवार? (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है योगी सरकार का फैसला: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दो दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को भूमिधर अधिकार प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी. इससे कुछ महीने पहले मेरठ में रह रहे 99 परिवारों को भी प्रदेश सरकार की तरफ से कानपुर में बसाए जाने की घोषणा हुई थी. तब योगी मंत्रिमंडल ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित इन हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी देकर संदेश देने की कोशिश की थी कि सरकार उनके साथ है.

क्या हैं हिंदू परिवारों की समस्याएं.
क्या हैं हिंदू परिवारों की समस्याएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

निर्णय की ये थी वजह: मेरठ में जिस जमीन पर 107 बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं, उसको लेकर की गई शिकायत के बाद एनजीटी ने इसे खाली कराने का निर्देश दिया था. इस पर बंगाली परिवारों ने एनजीटी में पुनर्वास के तहत जगह उपलब्ध कराने की तब मांग की थी. एनजीटी की प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली ने 11 फरवरी 2025 को इन बंगाली परिवारों को पुनर्वासित करने के आदेश जारी कर दिए थे. जिस पर योगी सरकार ने जनवरी 2025 में उन्हें कानपुर में बसाने का निर्णय लिया. रिहेबिलेशन प्लान के तहत कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के भैसाया गांव में रिहेबिलेशन डिपार्टमेंट के नाम पर दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) जमीन पर 50 परिवारों को बसाया जाना है. वहीं 49 परिवारों कानपुर के ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) जमीन पर बसाए जाने की घोषणा हुई थी. मवाना के नगला गौसाईं की बंगाली बस्ती में बसे हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी का प्रयास तो पसंद आया है, लेकिन अभी तक ऐसे 99 परिवारों ने हस्तिनापुर छोड़ने का मन नहीं बनाया है. ये परिवार सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं.

सरकार की क्या है पहल.
सरकार की क्या है पहल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुल परिवारों की संख्या 107: मवाना तहसील के जिन हिंदू परिवारों को रसूलाबाद में बसाए जाने की योजना है, उनकी संख्या 107 है. हालांकि 99 परिवार ही चिह्नित किए गए हैं. बाकी परिवार क्यों छूटे, इसको लेकर भी बंगाली हिंदू परिवार नहीं जान पाए हैं. मवाना एसडीएम संतोष कुमार सिंह का कहना है कि इस बारे में कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से संपर्क किया गया था. लगातार तमाम आवश्यक प्रक्रियाओं को लेकर विमर्श भी चुका है. मौके पर 99 परिवार मिले थे, बाकी कई परिवारों की सूचना है कि उनमें से कई उत्तराखंड चले गए या कहीं अन्य जगहों पर चले गए हैं. ऐसे सरकार की मंशा के मुताबिक पुनर्वासित किया जाना है.

बसाए जाने का ये है प्लान.
बसाए जाने का ये है प्लान. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्यों नाखुश हैं परिवार: समय-समय पर बंगाली परिवारों की बुनियादी जरूरतों को लेकर आवाज उठाने वाले भवतरण रॉय कहते हैं, योगी सरकार ने ये घोषणा की थी कि एक परिवार को 0.50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी, यह जमीन 30 सालों के लिए पट्टे पर दी जाएगी या तो प्रीमियम पर या पट्टे के किराए पर. इसे दो बार 30-30 सालों की अवधि के लिए रिन्यू किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि अधिकतम पट्टा अवधि 90 साल, लेकिन अगर इस बीच जब भी सरकार बदली तब क्या होगा. वह कहते हैं कि अलग अलग जगहों के ऐसे परिवारों को एक समान जमीन देनी चाहिए थी. ढाई बीघा जमीन पर्याप्त नहीं है.

जमीन कम, कैसे होगा भरण-पोषण: बंगाली बस्ती में रहने वाले विश्वजीत मंडल कहते हैं कि अपने धर्म को बचाने के लिए उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान से उनके पूर्वज यहां आए. आने के बाद आसपास के किसानों के खेत में काम करते हैं, गन्ना छिलते हैं, फसल की कटाई-बुवाई के साथ ही मजदूरी कर रहे हैं. अपने परिवार की परवरिश करते आ रहे हैं. विश्वजीत कहते हैं कि यहां उनकी तीसरी पीढ़ी है.यहां कुछ जमीन भी मिली हुई है, ऐसे में खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं. गुजारा उसी से सबका चलता है. सरकार के निर्णय की सराहना और सम्मान भी करते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि ढाई बीघा जमीन से कैसे परिवार पालेंगे? क्योंकि दूसरी जगह जाने पर हमें कोई काम भी नहीं देगा. बच्चे यहां अभी पढ़ाई कर रहे हैं. कोई बच्चा दसवीं में la कोई 12वीं में है. उनकी पढ़ाई में भी बाधा आएगी. विश्वजीत कहते हैं कि वह कोई भूमिहीन नहीं थे. पाकिस्तान में उस वक्त उनके पास जमीन थी. लेकिन धर्म बचाने के लिए उनके पूर्वजों ने तब पलायन किया था.

विस्थापित बंगाली परिवारों की कॉलोनी.
विस्थापित बंगाली परिवारों की कॉलोनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

यहीं के बलराम कहते हैं कि, एनजीटी में शिकायत की गई थी कि जिस जमीन पर बंगाली परिवार रह रहे हैं, यह सेंक्चुरी का झील एरिया है. आरोप है कि गांव के प्रधान की इस क्षेत्र की जमीन पर नजर थी, बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई थी. इस मामले में एनजीटी में वाद दायर किया गया था. सरकार से गुजारिश है कि उन्हें कम से कम एक हेक्टेयर भूमि दी, जाए जिससे कि वह अपनी गुजर-बसर कर सकें. ऐसे जाना उनके लिए मौत से भी बदतर हो जाएगा.

शिकायतें सबकी वही: विवेक बताते हैं कि उनका जन्म तो यहीं पर हुआ है, लेकिन जो पूर्वज बताते हैं, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सीएम योगी के निर्णय का स्वागत है लेकिन अगर जमीन एक हेक्टेयर दे दी जाए तो सभी का गुजारा हो जाएगा. बंगाली परिवारों की बस्ती में बुजुर्ग ननीगोपाल एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की कुछ वस्तुएं हैं. जब लोग मजदूरी करके आते हैं या छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं तो बिस्किट-टॉफी या जरूरत का कुछ सामान यहां मिल जाता है. वह कहते हैं कि सरकार से एक हेक्टेयर जमीन की मांग उठाते आ रहे हैं. सरकार ने ढाई बीघा जमीन देने की बात कही है. इससे तो गुजारा नहीं कर सकते.

आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं बंगाली परिवार.
आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं बंगाली परिवार. (Photo Credit; ETV Bharat)

बार-बार विस्थापन: अखिल भारत बंगाली समन्वय समिति जिले में अध्यक्ष भवतरन रॉय कहते हैं कि 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में परिवार भारत में आए थे. हस्तिनापुर भी विस्थापित हिंदुओं के लिए उस वक्त केंद्र बनाया गया था. यहां भी काफी संख्या में हिंदू बंगाली परिवार पहुंचे थे. तब से दो बार अब तक विस्थापित किया जा चुका है. पहले उड़ीसा में विस्थापित किए गए थे, उसके बाद बदायूं में और अब कानपुर में विस्थापित किए जा रहे हैं. कहते हैं, हम सनातनी हिंदू हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए विवश होकर अपनी जमीन जायदाद सबकुछ छोड़कर आना पड़ा था. पहले जाति का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर वह मिलना बंद हो गया. एक बच्चा तो पढ़ाई करने के बाद इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहा है. वहीं बंगाली बस्तियों से निकले कई बच्चे शिक्षण संस्थानों में लोगों को पढ़ा रहे हैं. लेकिन सभी सामान्य श्रेणी में गिने गए थे. इन्हें जाति प्रमाणपत्र न होने की वजह से कोई लाभ नहीं मिला.

संशय-आशंका के बीच विस्थापित बंगाली परिवार.
संशय-आशंका के बीच विस्थापित बंगाली परिवार. (Photo Credit; ETV Bharat)

रॉय का कहना है कि सभी विस्थापित परिवारों को एक ही नजर से देखा जाए. बदायूं में विस्थापित परिवारों को तीन-तीन एकड़ प्रति परिवार जमीन मिली है. वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास जो परिवार पुनर्वासित किए गए, उन्हें तो आठ एकड़ भूमि मिली है. इसी तरह पूर्व में पीलीभीत में 5 एकड़ भूमि भी ऐसे परिवारों को दी गई थी. हस्तिनापुर में जो विस्थापित परिवार रह रहे हैं उन्हें भी 10-10 एकड़ जमीन तक दी गई थी. अब जो ढाई बीघा जमीन दी जाएगी, वह नाकाफी है. हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा कानपुर में पुनर्वासित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं.

विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार की बस्ती में लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.
विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार की बस्ती में लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

यहां की माटी से प्यार, कैसे जाएं: यहां के लोगों का यही कहना है कि उन्हें अब यहां की माटी से प्यार है. कई बुजुर्ग अब यही चाहते हैं कि उनकी अंतिम सांस भी यहीं निकले. बंगाली परिवारों में परंपरागत पूजा होती है, वहीं मंदिर भी स्थापित किया गया है, जहां समय-समय पर धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन होते हैं. मवाना के एसडीएम का कहना है कि यह बात सही है कि जब कोई भी परिवार कहीं भी लंबे समय तक रहता है तो एक लगाव बन जाता है. लोगों के सेंटीमेंटस भी जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें समझाया जाएगा. पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन काम कर रहा है. सरकार के जो निर्देश हैं, उसी तरह से कार्रवाई होगी. बता दें कि पहले भी मेरठ के हस्तिनापुर से 63 परिवारों को भी कानपुर के भैसायां के भीष्म नगर में बसाया गया था.

यह भी पढ़ें: योगी कैबिनेट की बैठक; औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन पैकेज पर मुहर, विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार

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