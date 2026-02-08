ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग और बेरीनाग में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन, शोभायात्राओं ने बढ़ाई रौनक

RSS प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ ही जन जागरूकता पर फोकस कर रहा है. इसी कड़ी में ये आयोजन किये जा रहे हैं.

UTTARAKHAND HINDU CONFERENCE
बेरीनाग में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 8, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेरीनाग/रुद्रप्रयाग: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड में करीब 800 जगह पर हिंदू सम्मेलन कर रहा है. इसी कड़ी में आज बेरीनाग और रुद्रप्रयाग में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. इन सम्मेलनों में व्य हिन्दू सम्मेलन में समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श किया गया.

रुद्रप्रयाग में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन: सनातन धर्म की चेतना, हिंदू समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक संरक्षण के संकल्प के साथ जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. सनातन धर्म हिंदू सम्मेलन समिति के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और निःस्वार्थ योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. सम्मेलन में आगामी सौ वर्षों के लिए हिंदू समाज के “पंच परिवर्तन” संकल्प, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और संगठन की मजबूती पर गहन चर्चा हुई. वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा हिंदू समाज को सुरक्षित और सशक्त रखना है.

मुख्य वक्ताओं में कोटेश्वर के महंत शिवानंद गिरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की डॉ. कविता भट्ट एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख सुनील जी शामिल रहे. वक्ताओं ने हिंदू समाज से आह्वान किया कि वह अपनी परंपराओं, संस्कारों और संस्कृति की रक्षा के लिए सजग और सक्रिय भूमिका निभाए. सकल हिन्दू समाज के तत्वावधान में ऊखीमठ में आयोजित भव्य हिन्दू सम्मेलन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया. सम्मेलन के दौरान निकाली गई भव्य शोभायात्रा तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे.

बेरीनाग रामलीली मैदान में आयोजन: बेरीनाग में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामलीला के मैदान विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. भव्य हिन्दू सम्मेलन में समाज की एकता, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श किया गया. सम्मेलन में क्षेत्र के संत-महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधि, युवा एवं महिला शक्ति की बड़ी सहभागिता रही. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ.

पढे़ं- हरिद्वार में RSS के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन, दोहराई गई बायलॉज का पालन कराने की मांग

पढे़ं- RSS उत्तराखंड में आयोजित करेगी भव्य हिंदू सम्मेलन, प्रचारकों ने संभाली कमान, जानिये पूरी रणनीति

TAGGED:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
RSS हिंदू सम्मेलन
उत्तराखंड में हिंदू सम्मेलन
UTTARAKHAND HINDU CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.