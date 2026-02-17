ETV Bharat / state

पुरानी विरासत और नई तकनीक का संगम: UPSC अध्यक्ष ने छात्रों को दिया AI और राष्ट्र निर्माण का मंत्र

डॉ. अजय कुमार ने छात्रों की समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यही ऊर्जा भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकती है.

हिंदू कॉलेज का 127वें स्थापना दिवस
हिंदू कॉलेज का 127वें स्थापना दिवस (ETV Bharat)
नई दिल्ली: “प्रश्न यह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का भविष्य बदलेगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम एआई को किस दिशा में ले जाएंगे.” यह संदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने हिंदू कॉलेज के 127वें स्थापना दिवस समारोह में दिया. एआई और भारत के उभरते भविष्य को केंद्र में रखते हुए स्थापना दिवस पर शिक्षा, नवाचार और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा हुई.

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार शामिल हुए. उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है. उन्होंने एआई को एक “वाटरशेड मोमेंट” बताते हुए कहा कि यह तकनीक भारत को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाने की क्षमता रखती है. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों में एआई क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. लेकिन इसके लिए नैतिक नेतृत्व और मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखना आवश्यक है.

127 वर्षों की विरासत और भविष्य की जिम्मेदारी: डॉ. अजय कुमार ने कहा कि हिंदू कॉलेज केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि विचार और स्वतंत्रता चेतना का प्रतीक रहा है. जब इसकी स्थापना हुई थी तब देश के सामने स्वतंत्रता का प्रश्न था और इस संस्थान ने उस चुनौती का उत्तर विचार और कर्म दोनों स्तर पर दिया. उन्होंने छात्रों से कहा “आप 127 वर्षों की विरासत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन केवल संरक्षक नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं.” उन्होंने युवाओं को तकनीकी बदलाव के दौर में बौद्धिक साहस और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया.

वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्धियों का उल्लेख: कॉलेज की प्राचार्या प्रो. अंजू श्रीवास्तव ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि बीते वर्ष में संस्थान ने आधारभूत संरचना, शोध और नवाचार के क्षेत्र में प्रगति की है. छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक तथा खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि हिंदू कॉलेज नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के अपने संकल्प पर अडिग है.

मेधावी छात्रों का सम्मान और नवाचार प्रदर्शनी: समारोह के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के टॉपर्स को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया. इसके साथ ही विभिन्न छात्र स्टॉल लगाए गए, जिनमें शोध एवं नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता, एनसीसी, एनएसएस तथा सतत विकास जैसे विषयों को प्रदर्शित किया गया.

डॉ. अजय कुमार ने छात्रों की रचनात्मकता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यही ऊर्जा भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकती है. कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न छात्र समितियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. पूरे समारोह में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित संगम देखने को मिला.

