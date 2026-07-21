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गाजियाबाद: खेतों में घुसा हिंडन का पानी, तैयार फसल पर संकट; किसानों ने प्रशासन से लगाई गुहार

गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी घुस गया. लोनी तहसील के सिरोरा गांव में खेत जलमग्न हो गए हैं.

Hindon overflow
फसल पर संकट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 1:10 PM IST

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गाजियाबाद: लोनी तहसील के सिरोरा गांव में हिंडन नदी का पानी खेतों में घुसने से सैकड़ों बीघा फसल प्रभावित हुई है. किसानों ने आर्थिक सहायता और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है.किसानों के अनुसार, यह केवल एक-दो खेतों का मामला नहीं है. उनका कहना है कि हिंडन नदी उनके खेतों से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद पानी खेतों में भर गया. तैयार फसल पूरी तरह डूब चुकी है.

सिरोरा गांव में खेत जलमग्न हो गए हैं. नदी का पानी खेतों में घुसने से किसानों की तैयार फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है. गांव के किसानों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंडन का पानी खेतों में घुसा हो. कई सालों से ऐसा होता आ रहा है. इससे बचने बचने के लिए समस्या का स्थाई समाधान करना बेहद आवश्यक है. किसानों का कहना है कि खेतों में पानी घुसने के चलते आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस हालात में किसानों ने प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाने की मांग की है.

हिंडन नदी का पानी खेतों में घुसने से सैकड़ों बीघा फसल प्रभावित (ETV Bharat)

मदद उपलब्‍ध कराए प्रशासन

सिरोरा गांव के निवासी डॉ. चाणक्य ने बताया, खेतों में पानी भर चुका है. आसपास के गांव में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं. पानी में खेत डूबने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है. शत प्रतिशत फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे आमदनी शून्य है. शासन प्रशासन द्वारा किसानों को मदद उपलब्ध कराई जाती है तो यह हमारे लिए वरदान साबित होगी. यह पहली बार नहीं है बल्कि बीते 8 सालों से इस समस्या से किसान प्रभावित हैं. हमारी सरकार से मांग है कि इसका स्थाई समाधान किया जाए.

सिरोरा गांव के निवासी मास्टर रणवीर सिंह के मुताबिक, पिछले 8 साल से हम इसी समस्या से जूझते आ रहे हैं. खेतों में पानी भरता है तो फसल बर्बाद हो जाती है. जब किसान की फसल ही नहीं रहेगी तो आमदनी कैसे होगी. यह हालात एक-दो खेतों की नहीं बल्कि बड़ी संख्या में खेतों की है. हम हर साल इस समस्या को उठाते हैं संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद की करेहड़ा गांव और सिटी फॉरेस्ट में भी पानी घुस गया था. हालांकि, यहां पानी उतर चुका है.

एहतियातन जिला प्रशासन द्वारा करेड़ा स्थित कंपोजिट विद्यालय में राहत शिविर स्थापित किया गया है. यदि करेड़ा इलाके में जलस्तर बढ़ता है तो प्रभावित लोगों को राहत शिविर में ठहरने की व्यवस्था रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल राहत शिविर पूरी तरह से खाली है.ADM (एफआर) अंजनी सिंह ने बताया,

सिटी फॉरेस्ट और करेहड़ा गांव में जलभराव की सूचना पर प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्य किया गया. जलस्तर कम हो गया है. कुछ जगह पर हिंडन के अस्थाई बंधों में हल्की दरारें आई थी जिनका ठीक कराया जा चुका है. लोनी में सूचना मिली थी कुछ क्षेत्रों में हिंडन नदी से पानी अंदर आया है. सिंचाई विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सैंडबैग लगाते हुए बंधे को पूरी तरह से ठीक कर दिया है. स्थिति नियंत्रण में है, बाढ़ चौकियां पूरी तरह से सक्रिय हैं. उप जिलाधिकारी और तहसीलदार लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है.

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