हिंडोली पुलिस ने रसोईए की बेटी की शादी में भरा 56 हजार का मायरा, DSP और SHO ने की पैरावणी
शादी में हिंडोली पुलिस परिवार के सदस्य की तरह शामिल हुई.
Published : April 26, 2026 at 8:06 PM IST
बूंदी: जिले के हिंडोली उपखंड से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जो समाज में इंसानियत और अपनत्व की मिसाल पेश करती है. रसोईए मदन लाल सैनी की बेटी अनुप्रिया सैनी की शादी के मौके पर हिंडोली पुलिस ने उनका मायरा भरा और इस खुशी के अवसर को और खास बना दिया. अनुप्रिया ने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाई की और आज एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं. इस खास अवसर पर हिंडोली पुलिस थाने के स्टाफ ने मिलकर 56 हजार रुपए का मायरा भरने का निर्णय लिया.
डीएसपी, थाना प्रभारी पहुंचे मायरा भरने: शादी का समारोह हिंडोली में आयोजित किया गया, जहां पुलिस परिवार ने किसी सदस्य की तरह हिस्सा लिया. पुलिसकर्मियों ने मुख्य बाजार में जगह-जगह पुष्प वर्षा करके नवविवाहित जोड़े और उनके परिवार का स्वागत किया. डीएसपी अजीत मेघवंशी और थानाधिकारी मुकेश यादव सहित पूरा थाना स्टाफ इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से मौजूद रहा.
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डीएसपी अजीत मेघवंशी ने कहा पुलिस एक परिवार की तरह है. हम अपने हर कर्मचारी के सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं. आज का यह कदम इसी परिवार भावना की अभिव्यक्ति है. पुलिस का यह प्रयास सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपनत्व और मानवता की भावना को मजबूत करने का प्रतीक है.
उन्होंने कहा यह मायरा परिवार के लिए तो मदद का माध्यम बना ही, साथ ही समाज में यह संदेश भी गया कि इंसानियत और सहयोग का कोई मूल्य तय नहीं किया जा सकता. स्थानीय लोग इस पहल से बहुत प्रभावित हुए और इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बताया. डीएसपी और थाना प्रभारी ने दुल्हन सहित परिवार की पैरावणी (पहरावनी) भी की.