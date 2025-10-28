ETV Bharat / state

सरकार पर चांदना का हमला, बोले-दो साल से पर्ची के हवाले राजस्थान

बारां: हिंडोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. चांदना ने कहा कि बीते 2 साल में राजस्थान में अपराधी सारी सीमाएं तोड़ गए. यहां के मुख्यमंत्री पर्ची से चल रहे हैं. मंत्री दो-दो साल में निजी सहायक नहीं लगा पाए क्योंकि ऊपर से पर्ची नहीं मिली. बीते दो सालों में भाजपा ने राजस्थान को पर्ची के हवाले छोड़ दिया. भाजपा ने प्रदेश को कुशासन दिया है.

अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए अशोक चांदना ने मंगलवार को यहां प्रेसवार्ता में भाजपा सरकार को किसानों को ठगने वाली बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा दो साल से किसानों को ठग रही है. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कहा था कि किसान का गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा, लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं है, जिसने 2 साल में अपना गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल बेचा हो.