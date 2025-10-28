ETV Bharat / state

सरकार पर चांदना का हमला, बोले-दो साल से पर्ची के हवाले राजस्थान

अंता उप चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए चांदना ने कहा कि दो साल में प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है.

Ashok Chandna and others at the press conference
प्रेसवार्ता में अशोक चांदना और अन्य (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 2:11 PM IST

बारां: हिंडोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. चांदना ने कहा कि बीते 2 साल में राजस्थान में अपराधी सारी सीमाएं तोड़ गए. यहां के मुख्यमंत्री पर्ची से चल रहे हैं. मंत्री दो-दो साल में निजी सहायक नहीं लगा पाए क्योंकि ऊपर से पर्ची नहीं मिली. बीते दो सालों में भाजपा ने राजस्थान को पर्ची के हवाले छोड़ दिया. भाजपा ने प्रदेश को कुशासन दिया है.

अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए अशोक चांदना ने मंगलवार को यहां प्रेसवार्ता में भाजपा सरकार को किसानों को ठगने वाली बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा दो साल से किसानों को ठग रही है. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कहा था कि किसान का गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा, लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं है, जिसने 2 साल में अपना गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल बेचा हो.

विधायक चांदना बोले... (ETV Bharat Baran)

पढ़ें:पर्ची के सीएम राजस्थान में भजन कर रहे और घूम रहे, उन्हें जनता का दुख नहीं पता : ममता भूपेश

विधायक अशोक चांदना ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में झालावाड़ जिले में एक स्कूल गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई. उसके बावजूद सरकार ने बच्चों के परिजनों को उचित आर्थिक संबल नहीं दिया. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के विकास कार्य गिनाए. कहा कि इन्हीं विकास कार्यों के बूते हम अंता उप चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे. प्रेसवार्ता में उप चुनाव सह प्रभारी एवं केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण, महामंत्री कैलाश जैन और धर्मराज मेहरा मौजूद थे.

