ETV Bharat / state

हिंदी रंगमंच दिवस: बीते 50 सालों से थिएटर से स्क्रीन तक भारतेन्दु नाट्य अकादमी

हिंदी रंगमंच दिवस का क्या है इतिहास और महत्त्व, जानिए छात्रों को अभिनय की बारीकियां समझाने के लिए कैसे किया जाता है तैयार.

Photo Credit; ETV Bharat
हिंदी रंगमंच दिवस, लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी से निकलती प्रतिभाओं की चमक देश-दुनिया तक (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: हिंदी रंगमंच दिवस हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक सांस्कृतिक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय समाज की जीवंत अभिव्यक्ति का वह मंच है, जहां संवेदनाएं, सवाल और सरोकार एक साथ आकार लेते हैं. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस दिन का विशेष महत्व है. यहां रंगकर्मी, छात्र, कलाकार और साहित्य प्रेमी पूरे उत्साह के साथ नाट्य प्रस्तुतियों, गोष्ठियों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए रंगमंच की परंपरा को जीवित रखते हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

हिंदी रंगमंच की इस परंपरा को दिशा देने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लखनऊ स्थित भारतेंदु नाटक अकादमी की भूमिका बेहद अहम रही है. यह संस्थान न सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र है, बल्कि उन सपनों की प्रयोगशाला है जहां से कलाकार अपनी पहचान गढ़ते हैं और मंच के जरिए समाज से संवाद करते हैं.

अकादमी के अध्यक्ष रति शंकर त्रिपाठी हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर सभी रंगकर्मियों को बधाई देते हुए बताते हैं कि इस संस्थान की स्थापना 2 जुलाई 1975 को प्रख्यात रंगकर्मी के प्रयासों से हुई थी. उस समय इसे “भारतेंदु नाट्य केंद्र” के नाम से जाना जाता था और इसकी कक्षाएं लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास स्थित मिनी रवीन्द्रालय में संचालित होती थीं. संसाधनों की कमी के बावजूद उस दौर में जो बीज बोया गया, वह आज एक विशाल वृक्ष के रूप में सामने है. वर्तमान में यह अकादमी गोमती नगर स्थित अपने आधुनिक भवन से संचालित हो रही है, जहां थिएटर प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
मंच पर नाटक करते कलाकार (Photo Credit; ETV Bharat)

आधुनिक हिंदी नाटक के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य शुरू से ही रंगमंच को पेशेवर स्वरूप देना रहा है. साल 1976 से व्यवस्थित प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और 1981 में दो साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया. समय के साथ यह पाठ्यक्रम विकसित होकर अब “मास्टर इन ड्रामैटिक आर्ट्स” के रूप में स्थापित हो चुका है. हर साल लगभग 20 छात्रों का चयन किया जाता है, जिनमें से कई को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, जिससे प्रतिभाशाली लेकिन संसाधनहीन छात्र भी अपनी कला को निखार सकें.

भारतेंदु नाट्य अकादमी की खासियत: भारतेंदु नाट्य अकादमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां रंगमंच को केवल अभिनय तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे एक समग्र कला के रूप में समझाया जाता है. छात्रों को अभिनय की बारीकियों- जैसे वॉयस मॉड्यूलेशन, स्पीच, बॉडी मूवमेंट, माइम और इम्प्रोवाइजेशन का गहन अभ्यास कराया जाता है. इसके साथ ही मंच शिल्प के अंतर्गत सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप, लाइटिंग और थिएटर आर्किटेक्चर की भी जानकारी दी जाती है. निर्देशन और प्रोडक्शन की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जाता है, ताकि छात्र एक संपूर्ण रंगकर्मी बन सकें.

Photo Credit; ETV Bharat
भारतेंदु नाटक अकादमी, लखनऊ (Photo Credit; ETV Bharat)

लास्ट इयर में छात्रों को फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की भी बुनियादी जानकारी दी जाती है. इसका उद्देश्य यह है कि वे बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें. 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद योग्य छात्रों को 1 साल की इंटर्नशिप भी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव मिलता है और पेशेवर दुनिया में कदम रखने का अवसर मिलता है.

यह अकादमी केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है. राज्य के विभिन्न शहरों में समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी रंगमंच के प्रति जागरूकता फैले. इसके अलावा राष्ट्रीय संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से नाट्य महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, जहां छात्रों को देश और दुनिया के रंगमंच से जुड़ने का अवसर मिलता है.

Photo Credit; ETV Bharat
मंच पर नाटक करते कलाकार (Photo Credit; ETV Bharat)

BNA में ये सुविधाएं: संस्थान का चार मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें स्टूडियो थिएटर, 2 सुसज्जित ऑडिटोरियम, आधुनिक कक्षाएं, समृद्ध पुस्तकालय और ऑडियो-विजुअल संसाधन उपलब्ध हैं. इसके साथ ही एक पेशेवर रेपर्टरी भी संचालित की जाती है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर प्रस्तुतियां देती है और रंगमंच को आम जन तक पहुंचाती है.

भारतेंदु नाट्य अकादमी की सबसे बड़ी पहचान इसके पूर्व छात्र हैं. राजपाल यादव नवाजुद्दीन सिद्दीकी अशोक पाठक जैसे कलाकार इसी संस्थान से निकलकर फिल्म और थिएटर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. इन कलाकारों की सफलता ये साबित करती है कि थिएटर की मजबूत नींव कलाकार को हर मंच पर आत्मविश्वास देती है.

बदले समय के साथ बढ़ रहीं चुनौतियां: हालांकि बदलते समय के साथ रंगमंच के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म और OTT के विस्तार ने दर्शकों की आदतों को बदला है. इसके बावजूद रंगकर्मियों का मानना है कि लाइव थिएटर का अनुभव आज भी अद्वितीय है. मंच पर कलाकार और दर्शक के बीच जो सीधा संवाद होता है, वही रंगमंच की असली ताकत है.

Photo Credit; ETV Bharat
बीएनए में मंच पर नाटक करते कलाकार (Photo Credit; ETV Bharat)
छात्रों का कहना है कि थिएटर में अभिनय करना सिनेमा की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. कैमरे के सामने कई बार रिटेक का विकल्प होता है, लेकिन मंच पर कलाकार को एक ही बार में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करना होता है. यही अभ्यास कलाकार को निखारता है और उसे हर माध्यम के लिए तैयार करता है.साहित्य के एक पूरे युग का नाम भारतेन्दु हरिश्चद्र: दरअसल, हिंदी रंगमंच की जड़ें जिस महान व्यक्तित्व से जुड़ी हैं, वह हैं भारतेन्दु हरिश्चद्र. उन्होंने खड़ी बोली में नाटकों की शुरुआत कर हिंदी रंगमंच की नींव को मजबूत किया. वे केवल नाटककार ही नहीं, बल्कि कवि, पत्रकार, व्यंग्यकार और समाज सुधारक भी थे. उन्होंने ‘कविवचनसुधा’, ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ और ‘बाला बोधिनी’ जैसी पत्रिकाओं के जरिए समाज को जागरूक किया और साहित्य को नई दिशा दी.
Photo Credit; ETV Bharat
नाटक करते कलाकार (Photo Credit; ETV Bharat)

उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी रचनात्मक ऊर्जा कभी कम नहीं हुई. कम उम्र में ही उन्होंने इतना व्यापक साहित्य रचा कि आज भी वह प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है. यही कारण है कि हिंदी साहित्य के एक पूरे युग को ‘भारतेंदु युग’ के नाम से जाना जाता है.

हिंदी रंगमंच दिवस के इस अवसर पर यह स्पष्ट है कि तमाम तकनीकी बदलावों के बावजूद थिएटर की प्रासंगिकता बनी हुई है. लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी जैसे संस्थान न सिर्फ इस परंपरा को संजोए हुए हैं, बल्कि नई पीढ़ी को मंच से जोड़कर उसे आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं.

रंगमंच सिर्फ अभिनय का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का आईना है और जब तक यह आईना साफ और जीवंत रहेगा, तब तक समाज अपनी असल तस्वीर देखता रहेगा.

ये भी पढ़ें: वाराणसी की नागरी नाटक मंडली: 117 साल पुराना रंगमंच, जिसने हिंदी थिएटर को दिया नया आयाम

TAGGED:

रंगमंच नाटक कलाकार
हिंदी रंगमंच दिवस
लखनऊ भारतेंदु नाटक अकादमी
LUCKNOW BHARTENDU DRAMA ACADEMY
HINDI THEATRE DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.