हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन; CJI बोले- संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर के आता है इटावा

इस्लामिया इंटर कॉलेज परिसर में हुआ कार्यक्रम, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन
हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन (Photo credit: information department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:52 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 9:29 PM IST

3 Min Read
इटावा : जिले में शनिवार को हिन्दी सेवा निधि के 33वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज परिसर में हुआ, जहां देश के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, साहित्यकार और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे.

मंच से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और देश के जाने माने लोगों को सम्मानित किया गया. शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश न्यायपालिका से जुड़े कई वरिष्ठ न्यायाधीश मंच पर उपस्थित रहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इटावा संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर के आता है. उन्होंने इस्लामिया इंटर कॉलेज का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां से पढ़े छात्र देश और प्रदेश में उच्च पदों पर पहुंचकर समाज और राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि जिस भाषा और संस्कृति में हम जन्म लेते हैं, वही हमारी असली धरोहर होती है. उस धरोहर को संजोकर रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय न्यायाधीश उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदी को सिंचित करने में कई लोगों का सहयोग रहा है.

इटावा में हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन
इटावा में हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन (Photo credit: information department)

मुख्य न्यायाधीश ने अपने जीवन से जुड़ा एक प्रसंग साझा करते हुए अपने मित्र के संदेश का उल्लेख किया, जिससे श्रोताओं को गहरी प्रेरणा मिली. उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह हमारी सोच और संस्कारों को भी आकार देती है. इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर सैफई हवाई पट्टी पर निजी विमान से पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

वार्षिक अधिवेशन में पुस्तक का विमोचन
वार्षिक अधिवेशन में पुस्तक का विमोचन (Photo credit: information department)

मशहूर शायर वसीम बरेलवी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया. अतिथियों ने हिन्दी भाषा और साहित्य के महत्व पर अपने विचार रखे. इस दौरान देश के नामी फिल्म निदेशक, कवि, खिलाड़ी, हिंदी साहित्य, पत्रकार, लेखक, स्वास्थ्य सेवा, वायु सेना क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले महानुभावों को सम्मानित किया गया. दिल्ली न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति सीके राय सिंह समेत कई अन्य न्यायमूर्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. हिन्दी सेवा निधि का यह अधिवेशन पिछले 33 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है. इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए.

प्रख्यात कवि पद्मश्री से सम्मानित सुरेन्द्र शर्मा को न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त जनवाणी सम्मान, लखनऊ के डॉ. पवन अग्रवाल को गंगदेव सम्मान को किया गया. गोपाल दास नीरज बेकल उत्साही सम्मान कवि डॉ सुरेश नीरव गाजियाबाद को और न्यायमूर्ति रामभूषण मेहरोत्रा स्मृति सम्मान हिंदी सेवी न्यायमूर्ति चंद्रकुमार राय न्यायधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिया गया.

वार्षिक अधिवेशन में मौजूद अधिकारी व अन्य
वार्षिक अधिवेशन में मौजूद अधिकारी व अन्य (Photo credit: information department)



इस समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, चंद्रकुमार राय न्यायधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डॉ. पवन अग्रवाल लखनऊ, कवि डॉ सुरेंद्र शर्मा, हिंदी अनुरागी चिकित्सक डॉक्टर शरद अग्रवाल, इटावा जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला, इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव, कानपुर देहात के सांसद भोला सिंह, भाजपा इटावा के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता मौजूद रहे. मंच का संचालन डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने किया.



