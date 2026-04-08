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हिंदी पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा, सेंटर्स में बांटे गए प्रश्न पत्र,वन टाइम लॉक सिस्टम लागू

हिंदी पेपर लीक होने के बाद माशिमं अब 10 अप्रैल को दोबारा पेपर लेगा.कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर्स में 12वीं के पेपर पहुंचाएं गए.

hindi paper leak case
पेपर लीक के बाद हाई अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
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धमतरी : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा लेगा.इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.बुधवार को पेपर के लिए सभी सेंटर्स में प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया.

वन टाइम लॉक सिस्टम से बांटे जाएंगे पेपर

जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,998 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इस बार प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीलबंद पेटी में पैकिंग में भेजा गया है. खास बात ये है कि पहली बार वन-टाइम लॉक सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत प्रश्न पत्र की पेटी निर्धारित परीक्षा समय पर ही खोली जाएगी.

हिंदी पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
One Time Lock System
वन टाइम लॉक सिस्टम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त

शिक्षा विभाग ने जिले भर में अलग-अलग नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. प्रश्न पत्रों का वितरण शहर के शासकीय शिव सिंह वर्मा स्कूल से किया गया.जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार हिंदी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

center under tight security
पेपर को कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया गया सेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
center under tight security
पेपर लीक के बाद हाई अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से सभी 82 केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है. व्यापम परीक्षाओं की तरह इस बार भी वन-टाइम लॉक सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके- अभय जायसवाल, डीईओ

गौरतलब है कि 12वीं की मुख्य परीक्षाएं पहले ही समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन हिंदी परीक्षा से एक रात पहले पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद मंडल ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजित करने का फैसला लिया. अब 10 अप्रैल को कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिंदी परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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