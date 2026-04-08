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हिंदी पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा, सेंटर्स में बांटे गए प्रश्न पत्र,वन टाइम लॉक सिस्टम लागू

पेपर लीक के बाद हाई अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा लेगा.इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.बुधवार को पेपर के लिए सभी सेंटर्स में प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया.

वन टाइम लॉक सिस्टम से बांटे जाएंगे पेपर

जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,998 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इस बार प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीलबंद पेटी में पैकिंग में भेजा गया है. खास बात ये है कि पहली बार वन-टाइम लॉक सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत प्रश्न पत्र की पेटी निर्धारित परीक्षा समय पर ही खोली जाएगी.