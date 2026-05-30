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हिंदी पत्रकारिता दिवस: कलम से डिजिटल युग तक, लोकतंत्र की आवाज बनी हिन्दी पत्रकारिता

30 मई को मनाया जाता है हिन्दी पत्रकारिता दिवस, 1826 में इसी दिन प्रकाशित हुआ था पहला हिन्दी समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’

HINDI JOURNALISM DAY
हिंदी पत्रकारिता दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 1:31 PM IST

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बलौदाबाजार: हर वर्ष 30 मई को देशभर में हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है. यह दिन केवल पत्रकारों का नहीं, बल्कि उन मूल्यों का उत्सव है जिन पर लोकतंत्र की नींव टिकी है. जनसरोकार, सत्य, निष्पक्षता और समाज के प्रति जवाबदेही जैसे सिद्धांतों को मजबूत करने में हिन्दी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

हिन्दी पत्रकारिता दिवस का इतिहास 30 मई 1826 से जुड़ा है. इसी दिन उदन्त मार्तण्ड नामक पहले हिन्दी समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से शुरू किया गया था. उस दौर में हिन्दी भाषी समाज तक समाचार पहुंचाने का कोई सशक्त माध्यम नहीं था. सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद शुरू हुआ यह प्रयास आगे चलकर हिन्दी पत्रकारिता की मजबूत नींव बना.

स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई बड़ी भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिन्दी पत्रकारिता केवल समाचारों तक सीमित नहीं रही. उसने जनजागरण का माध्यम बनकर लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया. अनेक समाचार पत्रों और संपादकों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करते हुए जनता की आवाज बुलंद की. इसके लिए कई पत्रकारों को आर्थिक कठिनाइयों, मुकदमों और जेल तक का सामना करना पड़ा. इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता ने समाज को जागरूक करने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

बदलते दौर में पत्रकारिता का स्वरूप

समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदला है. कभी समाचार पत्रों तक सीमित रहने वाली पत्रकारिता आज टीवी, वेबसाइट, मोबाइल एप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है. डिजिटल युग में खबरें कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाती हैं. हालांकि तकनीक ने पत्रकारिता को गति दी है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं. फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं और सूचना की अति के इस दौर में तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है.

स्थानीय पत्रकारिता का बढ़ा महत्व

आज भी गांव, कस्बों और छोटे शहरों की समस्याओं को सामने लाने में स्थानीय पत्रकारों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम जमीनी पत्रकारिता ही करती है. स्थानीय पत्रकार कई बार सीमित संसाधनों के बावजूद दूरस्थ क्षेत्रों से खबरें जुटाकर समाज के सामने वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. यही पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करती है.

पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, जिम्मेदारी

विशेषज्ञों का मानना है कि पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है. पत्रकार का काम केवल सूचना देना नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच कर सत्य को सामने लाना भी है. निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित को सर्वोपरि रखना ही पत्रकारिता की असली पहचान है. यही कारण है कि पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है.

नई पीढ़ी के सामने अवसर और चुनौतियां

डिजिटल मीडिया के विस्तार ने युवाओं के लिए पत्रकारिता के नए अवसर खोले हैं. मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे नए क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं. वहीं, प्रतिस्पर्धा और त्वरित खबरों की दौड़ में गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.ऐसे समय में पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना और तथ्यों पर आधारित खबरें प्रस्तुत करना सबसे महत्वपूर्ण है.

लोकतंत्र की ताकत है स्वतंत्र पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों को याद करने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर भी है. यह दिन उन सभी पत्रकारों को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने सत्य को सामने लाने के लिए संघर्ष किया और समाज की आवाज बने. आज जब सूचना का संसार तेजी से बदल रहा है, तब भी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य वही है, जो 200 वर्ष पहले था, जनता तक सत्य, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना. हिन्दी पत्रकारिता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.

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