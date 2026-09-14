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हिंदी दिवस 2026: कैसे बनेगी हिंदी रोजगार की भाषा? जानें कैसे समय के साथ बदल रहा इसका स्वरूप

रोजगार में हिंदी के सामने बड़ी चुनौती: रोजगार के क्षेत्र में भाषा की भूमिका पर प्रो. सिंह ने कहा कि वैश्विक बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अंग्रेजी आज भी प्रमुख भाषा है. कैंपस प्लेसमेंट और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलती है. हालांकि उत्तर भारत में सरकारी नौकरियों और विभिन्न चयन आयोगों की परीक्षाओं में हिंदी की भूमिका काफी मजबूत हुई है. क्लास 1, 2 और 3 स्तर की कई सरकारी नौकरियों में हिंदी के इस्तेमाल और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़े हैं.

हिंदी को व्यवहार में मजबूत करने की जरूरत: उन्होंने कहा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प मौजूद है, लेकिन मूल प्रश्नपत्र और विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अधिक महत्व मिलने से भाषा का सवाल बना रहता है. ऐसे में हिंदी को केवल भाषणों और रस्म अदायगी तक सीमित रखने के बजाय व्यवहारिक कामकाज में बढ़ावा देना जरूरी है. उनका मानना है कि सरकारी दफ्तरों, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. भाषा तभी मजबूत होगी, जब उसका इस्तेमाल रोजमर्रा के काम और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में भी बढ़ेगा.

राजभाषा के बावजूद अंग्रेजी का दबदबा: प्रो. रविनंदन सिंह के मुताबिक हिंदी को राजभाषा बने कई दशक हो चुके हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वह आज भी कई क्षेत्रों में अंग्रेजी से पीछे है. देश के ज्यादातर कानून पहले अंग्रेजी में तैयार होते हैं और न्याय व्यवस्था में भी अंग्रेजी का दबदबा बना हुआ है. प्रशासनिक कामकाज, उच्च स्तर की कार्यपालिका और विज्ञान तथा वाणिज्य की पढ़ाई में अंग्रेजी अभी भी प्रमुख माध्यम है. प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा में भी अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

उनका कहना है कि हिंदी दिवस पर केवल गर्व महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हिंदी व्यवहार में कितनी मजबूत हुई है.

प्रयागराज: 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसके गौरव को लेकर कई कार्यक्रम होते हैं. शिक्षाविद् और साहित्यकार प्रो. रविनंदन सिंह ने हिंदी की मौजूदा स्थिति, रोजगार में इसकी भूमिका, समकालीन साहित्य और भाषाई विवाद जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात की.

तकनीकी शिक्षा से जुड़ना होगा हिंदी को: प्रो. सिंह का कहना है कि अगर हिंदी को वैश्विक स्तर पर रोजगार की भाषा बनाना है तो उसे आधुनिक शिक्षा और तकनीकी विषयों से जोड़ना होगा. इंजीनियरिंग, विज्ञान, मेडिकल, प्रबंधन और दूसरे तकनीकी विषयों की अच्छी सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराना जरूरी है. हिंदी को सिर्फ साहित्य और सामान्य बातचीत की भाषा तक सीमित रखने से रोजगार के अवसरों का दायरा नहीं बढ़ेगा. आधुनिक पाठ्यक्रम और तकनीक की स्वाभाविक भाषा बनने पर हिंदी की उपयोगिता और बढ़ सकती है.

डिजिटल दौर में हिंदी की बढ़ती ताकत: पारंपरिक सीमाओं के उलट जनसंचार और डिजिटल मीडिया में हिंदी की ताकत लगातार बढ़ रही है. भारतीय सिनेमा को देश के साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी देखा और पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया के दौर में हिंदी आम लोगों के संवाद का बेहद प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है. अब आम नागरिक भी हिंदी में अपनी बात रखने, जानकारी साझा करने और स्वतंत्र पत्रकारिता जैसे कामों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

साहित्य खत्म नहीं होता, उसका रूप बदलता है: साहित्य के ह्रास की धारणा को प्रो. रविनंदन सिंह सही नहीं मानते. उनका कहना है कि साहित्य कभी खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ उसका रूप, शिल्प और कथ्य बदलता रहता है. उन्होंने छायावाद के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय कई स्थापित साहित्यिक मंचों पर छायावादी रचनाओं को तुरंत वह जगह नहीं मिली, जो बाद में मिली. आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के दौर की साहित्यिक बहसों को देखते हुए भी यह समझा जा सकता है कि किसी साहित्यिक दौर का अंतिम मूल्यांकन तत्काल नहीं किया जा सकता.

"साहित्य कभी खत्म नहीं होता, बदलता है रूप": प्रो. रविनंदन सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

आज के साहित्य का मूल्यांकन समय करेगा: हिंदी साहित्य में छायावाद का दौर लगभग 1918 से 1936 के बीच माना जाता है और बाद में इसे हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण दौर माना गया. प्रो. सिंह के मुताबिक आज लिखा जा रहा साहित्य कितना प्रभावशाली है, इसका सही मूल्यांकन आने वाले समय में ही हो सकेगा. उनका मानना है कि आज की कविता और साहित्य को केवल अकादमिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सीधे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. प्रेम, ममता और करुणा जैसी मानवीय संवेदनाएं हमेशा बनी रहेंगी, केवल उनकी अभिव्यक्ति का तरीका समय के साथ बदलता रहेगा.

अंग्रेजी के साथ हिंदी का संतुलन कैसे बने: आजादी के बाद राजभाषा अधिनियम, 1963 के जरिए अंग्रेजी के इस्तेमाल को जारी रखने का प्रावधान किया गया. इसका असर यह हुआ कि सरकारी व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रभाव लंबे समय तक मजबूत बना रहा. प्रो. सिंह का कहना है कि अंग्रेजी का विरोध करना हिंदी को मजबूत करने का रास्ता नहीं है. जरूरत इस बात की है कि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का भी संतुलित इस्तेमाल हो.

किसी भाषा को थोपना समाधान नहीं: दक्षिण भारत और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भाषा को लेकर होने वाले विवाद पर प्रो. सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए. उनके मुताबिक भारत की भाषाएं एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समृद्ध करने वाली हैं. उन्होंने भाषाओं की तुलना वटवृक्ष की शाखाओं और अलग-अलग नदियों से की, जो मिलकर एक बड़ी धारा को मजबूत करती हैं. तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी और दूसरी भारतीय भाषाएं मिलकर देश की भाषाई विविधता को मजबूत करती हैं.

रोजगार से साहित्य तक हिंदी की कहानी, हिंदी दिवस पर प्रो. रविनंदन सिंह की खास बातचीत (Photo Credit: ETV Bharat)

त्रिभाषा सूत्र से कम हो सकता है विवाद: प्रो. रविनंदन सिंह का मानना है कि त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी तरीके से लागू करने से भाषाई दूरी कम की जा सकती है. इसके तहत उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कोई एक भाषा सीखें और दक्षिण भारत के लोग संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखें, तो आपसी संवाद बढ़ सकता है. इससे अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति समझने का मौका मिलेगा. उनके मुताबिक हिंदी को आगे बढ़ाने का रास्ता किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान और सह-अस्तित्व से होकर जाता है.

हिंदी दिवस पर असली सवाल: हिंदी दिवस सिर्फ हिंदी की उपलब्धियां गिनाने का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचने का भी मौका है कि हिंदी को शिक्षा, रोजगार, तकनीक और प्रशासन में कैसे मजबूत किया जाए. हिंदी की ताकत आज साहित्य से आगे बढ़कर डिजिटल मीडिया, सिनेमा और आम जनसंवाद में भी दिखाई दे रही है. इसके बावजूद उच्च शिक्षा, न्याय, विज्ञान और वैश्विक रोजगार जैसे क्षेत्रों में हिंदी के सामने अभी बड़ी चुनौतियां हैं. ऐसे में हिंदी का भविष्य तभी मजबूत होगा, जब वह दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ सम्मान और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़े.

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