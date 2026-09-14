ETV Bharat / state

हिंदी दिवस: कलम और क्रांति का संगम; आजादी की जंग में 'दोधारी तलवार' बने बिहार के साहित्यकार

बिहारी साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हिंदी दिवस पर उनको नमन जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी को समृद्ध किया. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

HINDI DIWAS 2026
हिंदी दिवस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 5:58 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: हिंदी दिवस के मौके पर आज हम बिहार के उन साहित्यकारों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभायी. हिंदी के विकास में बिहार के साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही है.

आजादी की लड़ाई में भी जेल गए

बिहारी साहित्यकारों ने समय समय पर देश को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. बिहार की मिट्टी से जुड़े साहित्यकार दोधारी तलवार की तरह थे. एक ओर वो हिन्दी साहित को नयी उंचाइयों पर ले जा रहे थे तो दूसरी ओर स्वतंत्रा आदोलन में महती भूमिका निभा रहे थे. आदोलन के दौरान कई साहित्यकारों को जेल में भी बन्द किया गया.

रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कहलाये

बिहार की धरती ने देश को अयोध्या प्रसाद खत्री से लेकर राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार दिए. इन साहित्यकारों के लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और देश को बदलने का माध्यम था. स्वतंत्रा आदोलन में भी साहित्यकारों ने अपनी भूमिका निभायी.

HINDI DIWAS 2026
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर (ETV Bharat)

बिहार की खड़ी बोली को बनाया जन भाषा

अयोध्या प्रसाद खत्री को हिंदी कविता में खड़ी बोली के शुरुआती और प्रमुख समर्थकों में गिना जाता है. उस दौर में कविता की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा थी, लेकिन खत्री ने कविता के लिए भी खड़ी बोली को अपनाने और स्थापित करने का अभियान चलाया.

अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1877 में ‘हिंदी व्याकरण’ नामक खड़ी बोली से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और ‘खड़ी बोली का पद्य’ के जरिए साहित्यिक बहस को आगे बढ़ाया. इस तरह बिहार से खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी कविता की भाषा बनाने की मुहिम को महत्वपूर्ण वैचारिक आधार मिला.

राहुल सांकृत्यायन का बिहार की मिट्टी से जुड़ाव

राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का महान यायावर, चिंतक और यात्रा साहित्य का प्रमुख लेखक माना जाता है. उनकी पहचान सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थी. वे बिहार के किसान आंदोलनों से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे. 1922 में छपरा में गिरफ्तारी के बाद उन्हें बक्सर जेल भेजा गया था. बाद में किसान आंदोलन के सिलसिले में भी उन्हें जेल हुई. 1940 से 1942 के बीच लंबे कारावास के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं कीं. जेल में रहते हुए ‘दर्शन-दिग्दर्शन’ जैसी कृति का लेखन किया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

रामवृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रा आन्दोलन की मजबूत कड़ी

रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच सबसे मजबूत कड़ी के रूप में याद किए जाते हैं. मुजफ्फरपुर के बेनीपुर से आने वाले बेनीपुरी असहयोग आंदोलन से जुड़े और आगे चलकर किसान तथा समाजवादी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई.

भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल के मुताबिक 1930 से 1942 के बीच उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कुल करीब सात वर्ष जेल में रहे. जेल की कठिन परिस्थितियों में भी उनकी लेखनी चलती रही और ‘अंबपाली’, ‘कैदी की पत्नी’ तथा ‘माटी की मूरतें’ जैसी रचनाएं सामने आईं.

फणीश्वरनाथ रेणु ने साहित्य को आम आदमी से जोड़ा

फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी साहित्य को गांव, गरीब, किसान और आम आदमी की जिंदगी से जोड़ा. उनका उपन्यास ‘मैला आंचल’ हिंदी के सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यासों में शामिल है. साहित्य के साथ रेणु का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा.

वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और 1942 में जेल गए. इसके बाद 1974 में जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भाग लेने के कारण भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूर्णिया जेल भेजा गया. यानी रेणु की कलम और उनका संघर्ष, दोनों आम आदमी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं.

HINDI DIWAS 2026
फणीश्वरनाथ रेणु (ETV Bharat)

बाबा नागार्जुन थे चर्चित जनकवि

बाबा नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र बिहार के ऐसे जनकवि थे, जिनकी कविता सीधे जनता और उसके संघर्षों से जुड़ी थी. वे किसान आंदोलनों में सक्रिय रहे और ब्रिटिश शासन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण जेल भी गए.

1939 से 1942 के बीच वैद्यनाथ मिश्र को किसान आंदोलन के सिलसिले में जेल भेजे जाने का उल्लेख मिलता है. बाद में भी उनका विद्रोही तेवर जारी रहा. गांधीजी की हत्या के बाद लिखी कविताओं के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान भी उन्होंने जेल यात्रा की.

रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहलाये

रामधारी सिंह दिनकर बिहार के सिमरिया से निकले और आगे चलकर राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए. ‘हुंकार’, ‘रेणुका’, ‘रश्मिरथी’ और ‘परशुराम की प्रतीक्षा’ जैसी उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना और विद्रोह का स्वर दिखाई देता है. दिनकर सीधे तौर पर लंबे कारावास के लिए बेनीपुरी या राहुल सांकृत्यायन की तरह नहीं जाने जाते, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे सरकारी सेवा में भी रहे.

ब्रिटिश शासन की बढ़ाई चिंता

उनकी राष्ट्रवादी कविताओं ने ब्रिटिश शासन की चिंता बढ़ाई और उन्हें सरकारी स्तर पर चेतावनियां तथा जवाब-तलब का सामना करना पड़ा. इसलिए दिनकर को स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के राष्ट्रवादी चेतना के प्रमुख साहित्यिक स्वर के रूप में प्रस्तुत करना अधिक तथ्यात्मक होगा.

बिहार के साहित्यिकारों की अग्रणी भूमिका

साहित्यकार राजेश कमल कहते है कि हिन्दी साहित्य को उंचाई देने में बिहार के साहित्यिकारों की भूमिका अग्रणी थी. हिंदी भाषा के विकास में बिहार के जन भाषाओं का योगदान रहा है. हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और वज्जिका भाषा ने हिंदी के विकास में भूमिका निभायी है. फनीश्वर नाथ रेणू ने आंचलिक भाषा में रचना की. नागर्जुन ने मैथली भाषा में स्चना की तो दिनकर की रचनाओं ने राष्ट्रीयता का बोध कराया.

"हिन्दी साहित्य को उंचाई देने में बिहार के साहित्यिकारों की भूमिका अग्रणी थी. हिंदी भाषा के विकास में बिहार के जन भाषाओं का योगदान रहा है. हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और वज्जिका भाषा ने हिदी के विकास में भूमिका निभायी है."- राजेश कमल, साहित्यकार

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिन्दी का विकास

वहीं साहित्यकार अनीश अंकुर कहते हैं कि हिन्दी का विकास स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हुआ. भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते थे कि गद्य में तो हिंदी भाषा लिखी जा सकती थी, लेकिन पद्य में ब्रजभाषा का उपयोग किया जाता था. अयोध्या प्रसाद खत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि पद्य की रचना भी हिंदी भाषा में की जा सकती है ऐसा करके उन्होंने दिखाया.

हिंदी के विकास में दोहरी भूमिका

अनीश अंकुर के मुताबिक बिहार के साहित्यकारों ने हिंदी के विकास में अपनी दोहरी भूमिका निभायी. साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो जेल गए. राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबा नागार्जुन और दिनकर सरीखे साहित्यकार जेल भी गये. शिवपूजन सहाय ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

HINDI DIWAS 2026
बाबा नागार्जुन (ETV Bharat)

"बिहार के साहित्यकारों ने हिंदी के विकास में अपनी दोहरी भूमिका निभायी. साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो जेल गए. राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबा नागार्जुन और दिनकर सरीखे साहित्यकार जेल भी गये." - अनीश अंकुर, साहित्यकार

इसे भी पढ़ें-

Hindi Divas special फाग गाते निराला, पशुओं को दुलारती महादेवी, दुर्लभ तस्वीरों में देखें साहित्यकारों के अलहदा अंदाज

Hindi Diwas 2023: हिंदी दिवस मनाने की ये है मुख्य वजह, मशहूर कवि से भी है संबंध

TAGGED:

साहित्य
पटना
PATNA
हिन्दी दिवस
HINDI DIWAS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.