हिमाचल में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! HIMUDA यहां बनाएगा इतने फ्लैट्स, इन लोगों को मिलेगा फायदा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राजधानी शिमला के नजदीक जाठिया देवी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी हिमुडा एक बड़ी और महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना शुरू करने जा रहा है. इस परियोजना के तहत कुल 919 फ्लैट बनाए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य न केवल किफायती आवास उपलब्ध कराना है, बल्कि शिमला में बढ़ती भीड़ को भी नियंत्रित करना है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला में हिमुडा की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में उन्होंने कहा कि हिमुडा आम लोगों को सस्ती और बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश सरकार नियोजित टाउनशिप के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि भविष्य में शहरीकरण को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके. राजेश धर्माणी ने बताया कि शिमला के पास जाठिया देवी क्षेत्र में पहले चरण में 241 बीघा भूमि पर लगभग 1,327 करोड़ रुपये की लागत से 919 आवासीय यूनिट विकसित की जाएंगी. इस परियोजना से शिमला शहर पर जनसंख्या और ट्रैफिक का दबाव कम होगा. साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते राजेश धर्माणी (DIPR) खास लोगों को मिलेगा विशेष लाभ