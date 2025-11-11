हिमुडा में बड़ा फेरबदल, 7 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सहित 35 अधिकारियों का हुआ तबादला

ETV Bharat / state

हिमुडा में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 1:50 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) में बड़ा फेरबदल हुआ है. यहां तीन साल के अधिक समय से एक ही पद पर जमे सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 35 इंजीनियरों की ट्रांसफर की गई है. इसको लेकर हिमुडा के सीईओ कम सेक्रेटरी डॉ सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ ने तबादला आदेश जारी किए हैं. वहीं ये ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से की जा रही है. ताकि कामकाज प्रभावित न हो. जिन अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है, उनमें कई ऐसे हैं, जो लंबे समय से एक ही परियोजना या क्षेत्र में तैनात थे. सूत्रों के मुताबिक इंजीनियरों के बाद अब सुपरवाइजरों और क्लेरिकल स्टाफ के तबादले की सूची को अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है.

इन सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को नई जिम्मेवारी

हिमुडा में सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स (Executive Engineers) के तबादला आदेश जारी किए गए हैं. इसमें हिमुडा में (कार्य, संविदा एवं अधिशासी डिजाइन) तकनीकी विंग, मुख्यालय निगम विहार के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार शर्मा की ट्रांसफर हिमुडा के डिविजन कसुम्पटी को की गई है. इसी तरह से हिमुडा के नाहन डिविजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश वर्मा का तबादला (कार्य, संविदा एवं डिजाइन) तकनीकी विंग, मुख्यालय, हिमुडा, निगम विहार को किया गया है.

7 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का ट्रांसफर
7 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का ट्रांसफर (transfer order)

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स (संपदा प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास), हिमुडा, निगम विहार में सेवाएं दे रहे कुशल शर्मा की ट्रांसफर हिमुडा, डिवीजन परवाणू जिला सोलन की गई है. हिमुडा के मंडी डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार के तबादला हिमुडा, धर्मशाला डिवीजन जिला कांगड़ा को किया गया है. वहीं, हिमुडा, शिमला डिविजन से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश ठाकुर की ट्रांसफर हिमुडा, डिविजन घुमारवीं जिला बिलासपुर के लिए हुई है. हिमुडा परवाणू डिविजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला गिरीश शर्मा का तबादला (संपदा प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास), हिमुडा, निगम विहार, शिमला को किया गया है. वहीं, हिमुडा डिविजन धर्मशाला के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल सूद की ट्रांसफर हिमुडा डिविजन मंडी की गई है.

इन 11 एसडीओ का ट्रांसफर

हिमुडा में एसडीओ पद पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों का भी तबादला हुआ है. इसमें वीरेंद्र कुमार का तबादला हिमुडा सब डिविजन पालमपुर, संजय कुमार की ट्रांसफर हिमुडा सब डिविजन हमीरपुर, मुनीश राज को तकनीकी विंग (मुख्यालय). ई. (कार्य एवं अनुबंध) हिमुडा, निगम विहार, विपिन कुमार को हिमुडा सब डिविजन शिमला, संदीप ठाकुर को हिमुडा सब डिविजन बद्दी, अनूप सूद को हिमुडा सब डिविजन धर्मशाला, प्रदीप कुमार जसवाल को हिमुडा सब डिविजन ऊना, बोधराज को साउथ सर्कल, शिमला में ए.ई. (कार्य एवं अनुबंध), हिमुडा, कसुम्पटी, शिमला-9, रवि कुमार को हिमुडा सब डिविजन परवाणू, सरिता कुमारी को हिमुडा सब डिविजन धर्मशाला व रूप कुमार को हिमुडा सब डिविजन ठियोग का नया जिम्मा सौंपा गया है.

11 एसडीओ का ट्रांसफर
11 एसडीओ का ट्रांसफर (transfer order)

हिमुडा में 17 जेई की भी ट्रांसफर

हिमुडा में 17 जेई की भी ट्रांसफर की गई है. इसमें भगवान चंद, विनोद कुमार, लेखराम, मनोज कुमार, बसंत लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, पुनीत कुमार, मनोज कुमार, अंकुर कुमार, मिशन सिंह, विमल कुमार, हुमेश कुमार, पूर्वेशिंद्र कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार और नरेश कुमार की ट्रांसफर हुई है. अब ये जेई नए स्थान पर जिम्मेवारी संभालेंगे.

हिमुडा में 17 जेई की भी ट्रांसफर
हिमुडा में 17 जेई की भी ट्रांसफर (transfer order)

