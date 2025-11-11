ETV Bharat / state

हिमुडा में बड़ा फेरबदल, 7 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सहित 35 अधिकारियों का हुआ तबादला

शिमला: हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) में बड़ा फेरबदल हुआ है. यहां तीन साल के अधिक समय से एक ही पद पर जमे सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 35 इंजीनियरों की ट्रांसफर की गई है. इसको लेकर हिमुडा के सीईओ कम सेक्रेटरी डॉ सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ ने तबादला आदेश जारी किए हैं. वहीं ये ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से की जा रही है. ताकि कामकाज प्रभावित न हो. जिन अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है, उनमें कई ऐसे हैं, जो लंबे समय से एक ही परियोजना या क्षेत्र में तैनात थे. सूत्रों के मुताबिक इंजीनियरों के बाद अब सुपरवाइजरों और क्लेरिकल स्टाफ के तबादले की सूची को अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है.

इन सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को नई जिम्मेवारी

हिमुडा में सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स (Executive Engineers) के तबादला आदेश जारी किए गए हैं. इसमें हिमुडा में (कार्य, संविदा एवं अधिशासी डिजाइन) तकनीकी विंग, मुख्यालय निगम विहार के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार शर्मा की ट्रांसफर हिमुडा के डिविजन कसुम्पटी को की गई है. इसी तरह से हिमुडा के नाहन डिविजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश वर्मा का तबादला (कार्य, संविदा एवं डिजाइन) तकनीकी विंग, मुख्यालय, हिमुडा, निगम विहार को किया गया है.

7 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का ट्रांसफर (transfer order)

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स (संपदा प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास), हिमुडा, निगम विहार में सेवाएं दे रहे कुशल शर्मा की ट्रांसफर हिमुडा, डिवीजन परवाणू जिला सोलन की गई है. हिमुडा के मंडी डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार के तबादला हिमुडा, धर्मशाला डिवीजन जिला कांगड़ा को किया गया है. वहीं, हिमुडा, शिमला डिविजन से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश ठाकुर की ट्रांसफर हिमुडा, डिविजन घुमारवीं जिला बिलासपुर के लिए हुई है. हिमुडा परवाणू डिविजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला गिरीश शर्मा का तबादला (संपदा प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास), हिमुडा, निगम विहार, शिमला को किया गया है. वहीं, हिमुडा डिविजन धर्मशाला के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल सूद की ट्रांसफर हिमुडा डिविजन मंडी की गई है.