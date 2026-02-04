जयपुर के हिम्मत सिंह ने पीठ पर 28 किलो वेट रखकर 30 सेकंड में लगाए 35 पुशअप, बनाया रिकॉर्ड
हिम्मत सिंह राठौड़ का दावा है कि वह अब पाकिस्तान के 1 घंटे में 550 पुशअप के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं.
Published : February 4, 2026 at 3:28 PM IST
जयपुर: राजधानी के हिम्मत सिंह राठौड़ ने असाधारण शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है. हिम्मत सिंह ने अपनी पीठ पर 28 किलोग्राम वजन रखकर मात्र 30 सेकंड में 35 पुशअप लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. रिकॉर्ड बनाने का यह प्रयास जयपुर में आयोजित एक इवेंट के दौरान किया गया, जहां रिकॉर्ड्स की आधिकारिक टीम की मौजूदगी में हिम्मत सिंह ने यह चुनौती पूरी की.
1 किलो ज्यादा वजन से बना रिकॉर्ड: हिम्मत सिंह राठौड़ ने बताया कि इंडिया बुक और एशिया बुक का रिकॉर्ड पहले केरल के नाम था. केरल के इस रिकॉर्ड में 30 सेकंड में 65 पाउंड वजन के साथ 35 पुशअप लगाई थी. मैंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 66 पाउंड वजन के साथ 35 पुशअप लगाई है. 66 पाउंड वजन पिछले रिकॉर्ड से 1 किलो एक्स्ट्रा है. उन्होंने यह भी बताया कि 15-20 दिन के अंदर हम पाकिस्तान का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान के एक पहलवान ने 1 घंटे में 550 पुशअप लगाई है. उसे हम आधे घंटे में तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं.
सेना और पुलिस को समर्पित: हिम्मत सिंह ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और संतुलित आहार का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने कहा मेरा लक्ष्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना भी है. यह रिकॉर्ड मैं सेना और पुलिस को समर्पित करता हूं. हिम्मत सिंह इससे पहले माउन्ट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं. सीढ़ियां चढ़ने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. वहीं बीजेपी विधायक बालमुकुन्द आचार्य ने भी हिम्मत सिंह को बधाई दी और कहा कि 30 सेकंड में 35 पुश अप लगाना अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड है. सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा और हिमालय की चढ़ाई करने जैसे रिकॉर्ड हिम्मत सिंह ने बनाए हैं.