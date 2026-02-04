ETV Bharat / state

जयपुर के हिम्मत सिंह ने पीठ पर 28 किलो वेट रखकर 30 सेकंड में लगाए 35 पुशअप, बनाया रिकॉर्ड

जयपुर: राजधानी के हिम्मत सिंह राठौड़ ने असाधारण शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है. हिम्मत सिंह ने अपनी पीठ पर 28 किलोग्राम वजन रखकर मात्र 30 सेकंड में 35 पुशअप लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. रिकॉर्ड बनाने का यह प्रयास जयपुर में आयोजित एक इवेंट के दौरान किया गया, जहां रिकॉर्ड्स की आधिकारिक टीम की मौजूदगी में हिम्मत सिंह ने यह चुनौती पूरी की.

1 किलो ज्यादा वजन से बना रिकॉर्ड: हिम्मत सिंह राठौड़ ने बताया कि इंडिया बुक और एशिया बुक का रिकॉर्ड पहले केरल के नाम था. केरल के इस रिकॉर्ड में 30 सेकंड में 65 पाउंड वजन के साथ 35 पुशअप लगाई थी. मैंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 66 पाउंड वजन के साथ 35 पुशअप लगाई है. 66 पाउंड वजन पिछले रिकॉर्ड से 1 किलो एक्स्ट्रा है. उन्होंने यह भी बताया कि 15-20 दिन के अंदर हम पाकिस्तान का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान के एक पहलवान ने 1 घंटे में 550 पुशअप लगाई है. उसे हम आधे घंटे में तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं.