हिम्मत को सलाम! एक पैर, 60 पाउंड वजन और एक घंटे की जिद… 670 पुश-अप लगाकर रचा इतिहास
हिम्मत सिंह से पहले 60 पाउंड वजन के साथ एक घंटे में सबसे ज्यादा पुश-अप लगाने का रिकॉर्ड भारत के रोहताश चौधरी के नाम था.
Published : October 24, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: एक पैर हवा में, पीठ पर 27.2 किलो वजन और घड़ी से रेस लगाती 60 मिनट की जिद. जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में पूर्व सैनिक कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ ने शनिवार को एक घंटे में 670 पुश-अप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने पाकिस्तान के अमीन अहमद बोदला के 534 और भारत के रोहताश चौधरी के 645 पुश-अप के रिकॉर्ड को तोड़ा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने प्रमाणपत्र दिया. कार्यक्रम में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे. हिम्मत ने कहा, एक साल की तैयारी, खान-पान और अनुशासन से यह मुकाम मिला.
हिम्मत सिंह के लिए यह सिर्फ ताकत दिखाने का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस अनुशासन की कहानी थी, जिसकी नींव सेना में रखी गई और जिसे रिटायरमेंट के बाद भी हिम्मत सिंह ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखा. उनके लिए रिकॉर्ड बनाना एक दिन का काम नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी, शरीर की सीमाओं को समझने और लगातार अभ्यास करने का परिणाम है. इस चुनौती के पीछे एक बड़ा लक्ष्य था. हिम्मत सिंह से पहले एक पैर उठाकर और पीठ पर 60 पाउंड वजन के साथ एक घंटे में सबसे ज्यादा पुश-अप लगाने का रिकॉर्ड भारत के रोहताश चौधरी के नाम था.
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उन्होंने 9 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में 645 स्वीकार्य पुश-अप लगाए थे. हिम्मत सिंह ने 670 पुश-अप लगाकर इस आंकड़े को पीछे छोड़ा. हिम्मत सिंह ने रिकॉर्ड के बाद कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें करीब एक साल लगा. नियमित व्यायाम के साथ खान-पान, अनुशासन और निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना पड़ा. उनका मानना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मन को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है.
अब युवाओं को तैयार करने का संकल्प: ऐसा नहीं है कि हिम्मत सिंह की यह पहली उपलब्धि है. हिम्मत सिंह की कहानी को समझने के लिए उनके सैन्य जीवन की ओर लौटना जरूरी है. वर्ष 2003 में राजपूताना राइफल्स में राइफलमैन के रूप में सेना ज्वाइन की थी. उनकी तैनाती दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में रही, जहां उन्होंने ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया. सैन्य सेवा के दौरान डोकलाम में चीन सीमा पर भी उनकी तैनाती रही. वर्ष 2020 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने फिटनेस और युवाओं को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में काम जारी रखा. सेना से लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को केवल निजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा. जयपुर में कालवाड़ रोड स्थित मैदान पर युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण देने की जानकारी भी सामने आई है. उनके मार्गदर्शन में करीब 100 युवाओं का चयन हो चुका था और वे लगभग 30 युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे. यह पहल उनके लिए रिकॉर्ड बनाने जितनी ही अहम है, क्योंकि इसमें उनकी मेहनत का लाभ दूसरे युवाओं तक पहुंचता है.
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सीढ़ियां चढ़कर भी बना चुके हैं कीर्तिमान: हिम्मत सिंह का यह पहला बड़ा शारीरिक कारनामा नहीं है. वर्ष 2024 में उन्होंने जयपुर के खातीपुरा पुलिया पर लगातार सीढ़ियां चढ़ने और उतरने की चुनौती पूरी की थी. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार, उन्होंने 43,200 सीढ़ियां चढ़ीं और इतनी ही सीढ़ियां उतरकर कुल 86,400 सीढ़ियों का आंकड़ा 19 घंटे 46 मिनट 16 सेकंड में पूरा किया. इस उपलब्धि की पुष्टि 1 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी. इसके अलावा पिछले दिनों हिम्मत सिंह माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई कर चुके हैं. हिम्मत सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने यह उपलब्धि ऐसे खेल मंत्री के सामने हासिल की, जो स्वयं ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं. एक साल की तैयारी, खान-पान पर नियंत्रण और नियमित अभ्यास ने उन्हें इस चुनौती के लिए तैयार किया.
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रिकॉर्ड एक दिन में नहीं बनते: इस उपलब्धि के दौरान राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हिम्मत सिंह की मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत इस तरह की उपलब्धियां युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित करती हैं. मंत्री ने हिम्मत सिंह को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एंबेसडर बनाने की सिफारिश के लिए संबंधित खेल मंत्री को पत्र लिखने की बात कही. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 645 पुश-अप के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए एक घंटे में 670 पुश-अप लगाने की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा कीर्तिमान एक दिन में नहीं बनता. उसके पीछे महीनों की मेहनत और रोजाना किए गए छोटे-छोटे प्रयास होते हैं. उन्होंने हिम्मत सिंह के व्यवहार, परिश्रम और युवाओं को तैयार करने के काम की भी सराहना की.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट: कार्यक्रम में मौजूद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने भी रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया. उन्होंने हिम्मत सिंह को प्रमाणपत्र देते हुए कहा कि हिम्मत सिंह ने पीठ पर 60 पाउंड वजन के साथ एक घंटे में एक पैर उठाकर 670 पुश-अप लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया. हिम्मत से पहले सबसे ज्यादा पुश-अप लगाने का रिकॉर्ड भारत के रोहताश चौधरी के नाम था. इस तरह के रिकॉर्ड में निर्धारित नियमों के अनुरूप किए गए प्रयास और स्वीकार्य पुश-अप की संख्या महत्वपूर्ण होती है, जिनका पालन किया गया.
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कमांडो से फिटनेस मेंटर तक:
- 2003 में राजपूताना राइफल्स में भर्ती
- पुंछ में ऑपरेशन रक्षक में भागीदारी
- डोकलाम में चीन सीमा पर तैनाती
- 2020 में सेना से सेवानिवृत्ति
- युवाओं को सेना भर्ती की नि:शुल्क ट्रेनिंग
- रिकॉर्ड के साथ नई पीढ़ी को फिटनेस का संदेश
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