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हिम्मत को सलाम! एक पैर, 60 पाउंड वजन और एक घंटे की जिद… 670 पुश-अप लगाकर रचा इतिहास

पुश बैक लगाते हिम्मत सिंह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एक पैर हवा में, पीठ पर 27.2 किलो वजन और घड़ी से रेस लगाती 60 मिनट की जिद. जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में पूर्व सैनिक कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ ने शनिवार को एक घंटे में 670 पुश-अप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने पाकिस्तान के अमीन अहमद बोदला के 534 और भारत के रोहताश चौधरी के 645 पुश-अप के रिकॉर्ड को तोड़ा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने प्रमाणपत्र दिया. कार्यक्रम में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे. हिम्मत ने कहा, एक साल की तैयारी, खान-पान और अनुशासन से यह मुकाम मिला.