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हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा विवाद ,चारधाम यात्रा पर असर, महंगी टैक्सियों के भरोसे श्रद्धालु

श्रद्धालुओं का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए.

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हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 2:57 PM IST

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रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा की रीढ़ मानी जाने वाली बस सेवा इन दिनों आपसी खींचतान के चलते प्रभावित हो गई है. देहरादून से सोनप्रयाग के बीच हिमगिरि बस सेवा शुरू किए जाने के बावजूद हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा के बीच चल रहे विवाद का असर बसों के संचालन पर पड़ रहा है. इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर दिखाई दे रहा है. बस सेवा सुचारु नहीं होने से यात्रियों को मजबूरी में महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है. जिससे उनकी यात्रा का खर्च बढ़ गया है.

चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहता है. बताया जा रहा है कि करीब 30 प्रतिशत श्रद्धालु बसों के माध्यम से चारधाम यात्रा करते हैं. ऐसे में बसों का संचालन प्रभावित होने से यात्रा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है. खासकर देहरादून से सोनप्रयाग और वापस देहरादून आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा विवाद (ETV Bharat)

बीते दिनों देहरादून से सोनप्रयाग के लिए हिमगिरि बस सेवा शुरू की गई थी. यात्रियों को उम्मीद थी कि इससे यात्रा मार्ग पर परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी. उन्हें किफायती दरों पर आवागमन की सुविधा मिलेगी, लेकिन हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा के बीच चल रही आपसी खींचतान के चलते विवाद एक बार फिर सामने आ गया है. इसका परिणाम यह है कि बस संचालन प्रभावित हो रहा है. यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है.

कुछ दिन पूर्व रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ बस सेवा से जुड़े ओवररेटिंग के मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसके बाद बस संचालन और किराये को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. अब बस सेवा प्रभावित होने से यात्रा सीजन में परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

श्रद्धालुओं का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए. यात्रियों ने प्रशासन और परिवहन विभाग से हिमगिरि एवं विश्वनाथ बस सेवा से जुड़े विवाद का जल्द समाधान कराने तथा निर्धारित रूट पर बसों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है.

व्यापार संघ अध्यक्ष सोनप्रयाग अंकित गैरोला ने कहा चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बस सेवा पर निर्भर रहते हैं. बस संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है. संबंधित पक्षों और प्रशासन को आपसी विवाद का समाधान कर बस सेवा को शीघ्र सुचारु करना चाहिए. जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो.

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