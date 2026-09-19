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हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा विवाद ,चारधाम यात्रा पर असर, महंगी टैक्सियों के भरोसे श्रद्धालु

रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा की रीढ़ मानी जाने वाली बस सेवा इन दिनों आपसी खींचतान के चलते प्रभावित हो गई है. देहरादून से सोनप्रयाग के बीच हिमगिरि बस सेवा शुरू किए जाने के बावजूद हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा के बीच चल रहे विवाद का असर बसों के संचालन पर पड़ रहा है. इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर दिखाई दे रहा है. बस सेवा सुचारु नहीं होने से यात्रियों को मजबूरी में महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है. जिससे उनकी यात्रा का खर्च बढ़ गया है.

चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहता है. बताया जा रहा है कि करीब 30 प्रतिशत श्रद्धालु बसों के माध्यम से चारधाम यात्रा करते हैं. ऐसे में बसों का संचालन प्रभावित होने से यात्रा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है. खासकर देहरादून से सोनप्रयाग और वापस देहरादून आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा विवाद (ETV Bharat)

बीते दिनों देहरादून से सोनप्रयाग के लिए हिमगिरि बस सेवा शुरू की गई थी. यात्रियों को उम्मीद थी कि इससे यात्रा मार्ग पर परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी. उन्हें किफायती दरों पर आवागमन की सुविधा मिलेगी, लेकिन हिमगिरि और विश्वनाथ बस सेवा के बीच चल रही आपसी खींचतान के चलते विवाद एक बार फिर सामने आ गया है. इसका परिणाम यह है कि बस संचालन प्रभावित हो रहा है. यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है.