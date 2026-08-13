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अब सड़क किनारे नहीं सड़ेगा बागवानों का सेब! HPMC ने बदली C-ग्रेड सेब की खरीद और ढुलाई व्यवस्था

रामपुर: सेब सीजन के दौरान हर साल कलेक्शन सेंटरों के बाहर सेब की बोरियां लंबे समय तक लावारिस पड़ी रहने से फसल सड़ जाती थी. इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (HIMFED) और मुख्य नोडल एजेंसी एचपीएमसी (HPMC) ने इस बार सी-ग्रेड सेब उठान की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है. अब नए नियमों के तहत बागवानों के ऑनलाइन एमआईएस (MIS) पोर्टल रजिस्ट्रेशन और सेब की वास्तविक मात्रा के आधार पर ही सटीक संख्या में गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी और बर्बादी दोनों पर लगाम लगेगी.

हिमफेड के महाप्रबंधक अनुराग अग्निहोत्री ने बताया, "बागवान जब अपना सी-ग्रेड सेब निर्धारित कलेक्शन सेंटर पर लेकर आएंगे तो पहले उनका पंजीकरण किया जाएगा. इसके बाद सेंटर पर सेब की जांच होगी और उपलब्ध मात्रा के अनुसार हिमफेड की ओर से सेब उठाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इससे सेंटरों के बाहर सड़क किनारे सेब की बोरियां लंबे समय तक पड़े रहने की समस्या कम होगी और सेब खराब होने से होने वाले नुकसान को भी घटाया जा सकेगा."

अनुराग अग्निहोत्री ने कहा कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कलेक्शन सेंटर तक जाने वाली सड़क का खाली और आवागमन योग्य रहना जरूरी है. यदि सड़क किनारे बड़ी संख्या में सेब की बोरियां रख दी जाती हैं या लंबे समय तक सेब पड़ा रहता है, तो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इससे सेब उठाने वाले वाहनों को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी होगी. उन्होंने बागवानों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है.

रामपुर क्षेत्र में 17 सेंटरों पर होगी व्यवस्था

हिमफेड की ओर से बागवानों के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है. पंजीकरण के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सी-ग्रेड सेब कलेक्शन सेंटर पर लाया जा सकेगा. रामपुर उपमंडल में रामपुर, ननखड़ी और सराहन क्षेत्रों में कुल 17 सेंटरों पर व्यवस्था की गई है. पिछले वर्षों में कलेक्शन सेंटरों के बाहर सेब के लंबे समय तक पड़े रहने के मामले सामने आने के बाद हिमफेड ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है.

घर बैठे ऐसे कराएं ऑनलाइन पंजीकरण