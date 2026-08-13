अब सड़क किनारे नहीं सड़ेगा बागवानों का सेब! HPMC ने बदली C-ग्रेड सेब की खरीद और ढुलाई व्यवस्था
एचपीएमसी ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण एमआईएस के तहत सेब की खरीद नहीं होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 2:26 PM IST
रामपुर: सेब सीजन के दौरान हर साल कलेक्शन सेंटरों के बाहर सेब की बोरियां लंबे समय तक लावारिस पड़ी रहने से फसल सड़ जाती थी. इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (HIMFED) और मुख्य नोडल एजेंसी एचपीएमसी (HPMC) ने इस बार सी-ग्रेड सेब उठान की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है. अब नए नियमों के तहत बागवानों के ऑनलाइन एमआईएस (MIS) पोर्टल रजिस्ट्रेशन और सेब की वास्तविक मात्रा के आधार पर ही सटीक संख्या में गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी और बर्बादी दोनों पर लगाम लगेगी.
हिमफेड के महाप्रबंधक अनुराग अग्निहोत्री ने बताया, "बागवान जब अपना सी-ग्रेड सेब निर्धारित कलेक्शन सेंटर पर लेकर आएंगे तो पहले उनका पंजीकरण किया जाएगा. इसके बाद सेंटर पर सेब की जांच होगी और उपलब्ध मात्रा के अनुसार हिमफेड की ओर से सेब उठाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इससे सेंटरों के बाहर सड़क किनारे सेब की बोरियां लंबे समय तक पड़े रहने की समस्या कम होगी और सेब खराब होने से होने वाले नुकसान को भी घटाया जा सकेगा."
अनुराग अग्निहोत्री ने कहा कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कलेक्शन सेंटर तक जाने वाली सड़क का खाली और आवागमन योग्य रहना जरूरी है. यदि सड़क किनारे बड़ी संख्या में सेब की बोरियां रख दी जाती हैं या लंबे समय तक सेब पड़ा रहता है, तो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इससे सेब उठाने वाले वाहनों को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी होगी. उन्होंने बागवानों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है.
रामपुर क्षेत्र में 17 सेंटरों पर होगी व्यवस्था
हिमफेड की ओर से बागवानों के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है. पंजीकरण के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सी-ग्रेड सेब कलेक्शन सेंटर पर लाया जा सकेगा. रामपुर उपमंडल में रामपुर, ननखड़ी और सराहन क्षेत्रों में कुल 17 सेंटरों पर व्यवस्था की गई है. पिछले वर्षों में कलेक्शन सेंटरों के बाहर सेब के लंबे समय तक पड़े रहने के मामले सामने आने के बाद हिमफेड ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है.
घर बैठे ऐसे कराएं ऑनलाइन पंजीकरण
बागवानों के लिए हाल ही में ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल की सुविधा भी शुरू की गई है. इसके जरिए बागवान मोबाइल ऐप से घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं. एमआईएस योजना के तहत सेब बेचने पर भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगा. उद्यान विकास अधिकारी रामपुर मंडल डॉ. प्रवीण मेहता के अनुसार, पंजीकरण के लिए बागवानों को HPMC-MIS APP डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए सत्यापन करना होगा. सत्यापन के बाद व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. सभी जानकारी पूरी करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
दूसरे व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकेंगे बागवान
ऑनलाइन व्यवस्था की एक खास सुविधा यह है कि यदि कोई बागवान खुद एमआईएस केंद्र पर जाकर सेब नहीं बेच सकता, तो वह आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है. इसके बाद अधिकृत व्यक्ति बागवान की ओर से एमआईएस केंद्र पर सेब बेच सकेगा.
बिना पंजीकरण नहीं होगी एमआईएस के तहत खरीद
एचपीएमसी ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण एमआईएस के तहत सेब की खरीद नहीं होगी. निर्धारित गुणवत्ता वाले सी-ग्रेड सेब ही खरीदे जाएंगे और उपज केवल अधिकृत एमआईएस और एसीसी केंद्रों पर स्वीकार की जाएगी. नई व्यवस्था का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, सेब की समय पर ढुलाई सुनिश्चित करना और बागवानों की उपज को सड़क किनारे खराब होने से बचाना है.
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