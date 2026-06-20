हिमफेड और NCEL-BBSSL के बीच MoU साइन, कृषि-बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई गति
एमओयू साइन होने से किसानों-बागवानों को अपने उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा बाजार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 4:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के नए अवसर खोलने की दिशा में हिमफैड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. हिमफेड ने भारत सरकार की नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुए इस एमओयू से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है.
उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार
हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि यह सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ऐतिहासिक एमओयू किसानों और बागवानों की समृद्धि में मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल के उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराने में भी MoU अहम भूमिका निभाएगा. प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा, जिससे आम किसान को अपने उत्पाद का सही मूल्य और उचित विपणन मंच उपलब्ध हो सकेगा.
"हिमाचल एक प्रमुख सेब उत्पादक राज्य है. NCEL और BBSSL के साथ हिमफेड के एमओयू के जरिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे. इससे राज्य में बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने और उनके विपणन के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी." - महेश्वर सिंह चौहान, चेयरमैन, हिमफेड
हिमफेड से जुड़ी 1 हजार सहकारी समितियां
हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि प्रदेश की करीब एक हजार सहकारी समितियां हिमफेड से जुड़ी हुई हैं. साथ ही लाल चावल, सीबगथौन और बांस से बने उत्पादों के निर्यात की भी संभावनाएं इस समझौते के जरिए मजबूत होंगी.
"एमआईएस के तहत लंबित भुगतान का 98.9 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है. हिमफेड पुरानी सभी लंबित भुगतान राशि का भी निपटारा कर रहा है." - महेश्वर सिंह चौहान, चेयरमैन, हिमफेड