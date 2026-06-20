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हिमफेड और NCEL-BBSSL के बीच MoU साइन, कृषि-बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई गति

शिमला: हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के नए अवसर खोलने की दिशा में हिमफैड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. हिमफेड ने भारत सरकार की नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुए इस एमओयू से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है.

उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार

हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि यह सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ऐतिहासिक एमओयू किसानों और बागवानों की समृद्धि में मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल के उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराने में भी MoU अहम भूमिका निभाएगा. प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा, जिससे आम किसान को अपने उत्पाद का सही मूल्य और उचित विपणन मंच उपलब्ध हो सकेगा.