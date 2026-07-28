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'हिमाचल में 25,000 करोड़ रुपये की नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की क्षमता, लैब में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी बेहद अहम'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायो-इकॉनमी, टूरिज्म और हाइड्रोपावर जैसे सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित इनोवेशन के ज़रिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये की नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की क्षमता है. यह बात शिमला में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (HIMCOSTE) और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिमाचल) द्वारा ऑर्गनाइज़ 'आत्मनिर्भर यात्रा'- हिमाचल चैप्टर, रीजनल आउटरीच कॉन्फ्रेंस के मौके पर PTI से बात करते हुए कही.

HIMCOSTE के मेंबर सेक्रेटरी पुष्पेंद्र राणा ने उन्होंने कहा कि, लैब में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री और मार्केट से जोड़ने से राज्य की इकॉनमी को एक नई दिशा मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB), हैदराबाद के साथ मिलकर 13 खास पौधों की प्रजातियों पर की गई एक स्टडी से पता चला है कि जंगली फलों और दूसरे जंगल के प्रोडक्ट्स के साइंटिफिक कमर्शियलाइजेशन से करीब 11,000 करोड़ रुपये का आर्थिक फायदा हो सकता है.

पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि, जंगल से मिलने वाले बायो-रिसोर्स से बायोफ्यूल और दूसरे प्रोडक्ट्स डेवलप करने में करीब 5,500 करोड़ रुपये का इकॉनमिक पोटेंशियल है, जबकि 'खैर' से वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केटिंग सिस्टम से करीब 5,000 करोड़ रुपये का पोटेंशियल मिल सकता है. उन्होंने आगे कहा कि बांस से बनी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और बायोफ्यूल सेक्टर में भी करीब 700 करोड़ रुपये के मौके मौजूद हैं. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट राज्य लेवल पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक 'इनोवेशन फंड' बनाने पर भी विचार कर रहा है.