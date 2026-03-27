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हिमकेयर योजना में 391.27 करोड़ से ज्यादा की देनदारी लंबित, इन अस्पलाओं की है सबसे ज्यादा लाइबिलिटी

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमकेयर योजना पर बहस के बीच पूर्व भाजपा सरकार में शुरू हुई इस योजना की लंबित देनदारियों का आंकड़ा सामने आया है. ये आंकड़ा झण्डुता से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल और आनी के BJP विधायक लोकेंदर कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न 4106 के उत्तर में सामने आया है. भाजपा से विधासभा सदस्यों ने हिमकेयर और सहारा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी. प्रश्न में हिमकेयर और सहारा योजना की वर्तमान स्थिति और लंबित देनदारियों का आंकड़ा मांगा गया था.

राज्य सरकार ने सदन को जानकारी रखी है कि प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत 4.33 लाख लाभार्थी परिवार हैं. वहीं, सहारा योजना के तहत राज्य में 37 हजार 819 लाभार्थी हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले तीन वर्षों 31 जनवरी 2026 तक हिमकेयर योजना में 2 लाख 23 हजार 282 नए परिवार जुड़े हैं. साथ ही सहारा योजना में 13 हजार 384 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं. सरकार ने बताया कि हिमकेयर योजना से जुड़े अस्पतालों पर वर्तमान में करीब 391.27 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं.

मेडिकल कॉलेज पर सबसे ज्यादा देनदारी

सरकार द्वारा सदन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों पर लगभग 391.27 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं. इन देनदारियों को मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक राशि मेडिकल कॉलेजों पर लंबित है. सरकार द्वारा रखी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज, AIIMS बिलासपुर, PGI चंडीगढ़ और GMCH चंडीगढ़ की करीब 228.29 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है.