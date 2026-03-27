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हिमकेयर योजना में 391.27 करोड़ से ज्यादा की देनदारी लंबित, इन अस्पलाओं की है सबसे ज्यादा लाइबिलिटी

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान हिमकेयर योजना की लंबित देनदारियों का मुद्दा उठा.

हिमकेयर योजना
हिमकेयर योजना (@myGov)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमकेयर योजना पर बहस के बीच पूर्व भाजपा सरकार में शुरू हुई इस योजना की लंबित देनदारियों का आंकड़ा सामने आया है. ये आंकड़ा झण्डुता से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल और आनी के BJP विधायक लोकेंदर कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न 4106 के उत्तर में सामने आया है. भाजपा से विधासभा सदस्यों ने हिमकेयर और सहारा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी. प्रश्न में हिमकेयर और सहारा योजना की वर्तमान स्थिति और लंबित देनदारियों का आंकड़ा मांगा गया था.

राज्य सरकार ने सदन को जानकारी रखी है कि प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत 4.33 लाख लाभार्थी परिवार हैं. वहीं, सहारा योजना के तहत राज्य में 37 हजार 819 लाभार्थी हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले तीन वर्षों 31 जनवरी 2026 तक हिमकेयर योजना में 2 लाख 23 हजार 282 नए परिवार जुड़े हैं. साथ ही सहारा योजना में 13 हजार 384 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं. सरकार ने बताया कि हिमकेयर योजना से जुड़े अस्पतालों पर वर्तमान में करीब 391.27 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं.

मेडिकल कॉलेज पर सबसे ज्यादा देनदारी

सरकार द्वारा सदन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों पर लगभग 391.27 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं. इन देनदारियों को मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक राशि मेडिकल कॉलेजों पर लंबित है. सरकार द्वारा रखी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज, AIIMS बिलासपुर, PGI चंडीगढ़ और GMCH चंडीगढ़ की करीब 228.29 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है.

इनमें AIIMS बिलासपुर की लगभग 50.80 करोड़, IGMC शिमला की करीब 73.52 करोड़ और Dr. RPGMC ठंडा की करीब 71.75 करोड़ से ज्यादा की देनदारी लंबित है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा मेडिकल कॉलेज और मंडी मेडिकल कॉलेज की भी करोड़ों की देनदारियां लंबित हैं.

निजी और सरकारी अस्पतालों की भी देनदारियां लंबित

विधानसभा में दिए गए जवाब में राज्य सरकार ने बताया, 'हिमकेयर योजना में निजी अस्पतालों की करीब 126.45 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है. इसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निजी अस्पताल शामिल हैं. साथ ही सरकारी अस्पतालों की भी देनदारियां लंबित हैं. राज्य सरकार के अस्पतालों की लगभग 36.53 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है. इसमें जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल के साथ-साथ क्षेत्रीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं'.

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