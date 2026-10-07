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हिमकेयर का बदलेगा पूरा सिस्टम, अब 5 नहीं इतने लाख का मिलेगा स्वास्थ्य कवच, AI पकड़ेगा फर्जी क्लेम

हिमकेयर योजना ( @myGov )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर (मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना) अब नए कलेवर और नई निगरानी व्यवस्था के साथ लौटने वाली है. सरकार ने योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को सीधे दोगुना करते हुए 10 लाख रुपए प्रति परिवार करने का फैसला लिया है. 5 लाख रुपए का बेसिक कवर खत्म होने के बाद लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप-अप कवर भी मिलेगा. यानी गंभीर बीमारी या महंगे इलाज की स्थिति में परिवार के पास कुल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच होगा.

फर्जीवाड़े पर AI से होगी निगरानी हिमकेयर योजना की नई व्यवस्था का लक्ष्य प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को योजना के दायरे में लाना है, लेकिन इस बार हिमकेयर में सिर्फ कवरेज की रकम ही नहीं बढ़ रही, इसमें फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. नई व्यवस्था में बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य किया गया है. यह सिस्टम इलाज और क्लेम से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने के साथ रियल टाइम अलर्ट जारी करेगा. फर्जी क्लेम से लेकर अनावश्यक सर्जरी पर नजर नई डिजिटल निगरानी व्यवस्था में अस्पतालों और क्लेम के पैटर्न पर लगातार नजर रखी जाएगी. किसी मरीज को बिना जरूरत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखने, फर्जी क्लेम, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन, अनावश्यक जांच या सर्जरी जैसे मामलों की पहचान AI और मशीन लर्निंग के जरिए की जाएगी. संदिग्ध पैटर्न सामने आते ही सिस्टम अलर्ट जारी करेगा, जिससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को रोकने में मदद मिलेगी और योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी.