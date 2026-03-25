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हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, CM सुक्खू ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है.

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हिमकेयर योजना में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:06 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बजट चर्चा के दौरान बताया कि हिमकेयर योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं. इस बयान के बाद सदन में सियासी माहौल और गर्म हो गया.

हिमकेयर योजना पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते जांच जरूरी हो गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी.

विजिलेंस जांच के आदेश

सीएम सुक्खू ने बताया कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील योजना में गड़बड़ी बेहद गंभीर विषय है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

भाजपा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच का सामना नहीं करना चाहती और बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के भीतर गुटबाजी चल रही है, जिसके कारण नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दबाव में हैं.

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के दावे

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है और आने वाले समय में और आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी. उन्होंने दावा किया कि ये मशीनें एम्स दिल्ली से भी कम कीमत पर खरीदी गई हैं.

आर्थिक स्थिति पर भी दी सफाई

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वह गलत हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी तरह की वित्तीय आपात स्थिति नहीं है और सरकार मजबूती से काम कर रही है. हिमकेयर योजना में गड़बड़ी के आरोपों और विजिलेंस जांच के आदेश के बाद यह मामला आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है। साथ ही, सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव भी तेज होता नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: बजट पर CM सुक्खू के जवाब से भड़का विपक्ष, 1100 करोड़ घोटाले के आरोपों पर सदन से वॉकआउट

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