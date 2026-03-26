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हिमकेयर को घोटाला कहने पर भड़के जयराम, बोले- घोटाला हुआ तो तीन साल में क्यो नही कार्यवाई जांच?

हिमकेयर को घोटाला कहने पर भड़के जयराम ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हिमकेयर को "घोटाला" कहे जाने को बेशर्मी करार देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. "हिमकेयर ने लाखों को दी जिंदगी" जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना ने लाखों लोगों को इलाज का मौका दिया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नई जिंदगी दी. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के दौरान हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत करीब साढ़े पांच लाख लोगों का इलाज हुआ, जिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जानबूझकर सफल योजनाओं को बदनाम कर रही है और उन्हें बंद करने की दिशा में काम कर रही है. "तीन साल में जांच क्यों नहीं?" नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि हिमकेयर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो पिछले तीन सालों में जांच क्यों नहीं करवाई गई. उन्होंने कहा कि सरकार खुद अपने बयानों में उलझी हुई है और खर्च के आंकड़ों को लेकर भी स्पष्टता नहीं है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग खर्च के आंकड़े बताए, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं. स्वास्थ्य सेवाओं पर असर का आरोप