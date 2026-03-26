हिमकेयर को घोटाला कहने पर भड़के जयराम, बोले- घोटाला हुआ तो तीन साल में क्यो नही कार्यवाई जांच?

हिमकेयर को घोटाला कहने पर भड़के जयराम, बोले- घोटाला हुआ तो तीन साल में क्यो नही कार्यवाई जांच?
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो पिछले तीन सालों में जांच क्यों नहीं करवाई गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हिमकेयर को "घोटाला" कहे जाने को बेशर्मी करार देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
"हिमकेयर ने लाखों को दी जिंदगी"
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना ने लाखों लोगों को इलाज का मौका दिया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नई जिंदगी दी. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के दौरान हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत करीब साढ़े पांच लाख लोगों का इलाज हुआ, जिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जानबूझकर सफल योजनाओं को बदनाम कर रही है और उन्हें बंद करने की दिशा में काम कर रही है.
"तीन साल में जांच क्यों नहीं?"
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि हिमकेयर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो पिछले तीन सालों में जांच क्यों नहीं करवाई गई. उन्होंने कहा कि सरकार खुद अपने बयानों में उलझी हुई है और खर्च के आंकड़ों को लेकर भी स्पष्टता नहीं है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग खर्च के आंकड़े बताए, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं.
स्वास्थ्य सेवाओं पर असर का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के फैसलों के कारण लोगों को इलाज में परेशानी हो रही है. अस्पतालों में सर्जिकल सामान की कमी, दवाइयों की उपलब्धता में दिक्कत और ऑपरेशन टलने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर को सीमित करने के कारण गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज का विकल्प नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें भटकना पड़ रहा है.
योजनाएं बंद करने का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर कई जनकल्याणकारी योजनाएं बंद करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना के बाद अब शगुन और कन्यादान जैसी योजनाओं को भी बंद किया जा रहा है, जो गरीब परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं. उन्होंने कहा कि सरकार को नई योजनाएं शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि पुरानी योजनाओं को बंद करने पर.
सियासत तेज, सवाल बरकरार
हिमकेयर योजना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है. एक तरफ सरकार गड़बड़ी की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सफल योजना बताते हुए बंद करने की साजिश का आरोप लगा रहा है. अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या जांच से सच्चाई सामने आ पाती है.
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