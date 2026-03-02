ETV Bharat / state

हिमंत बिस्वा सरमा तीसरी बार बनेंगे सीएम, असम में फिर खिलेगा कमल: अरुण साव

रायपुर: डिप्टी सीएम अरुण साव असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए हुए हैं. अरुण साव लगातार चुनाव प्रचार के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं. डिप्टी सीएम अरुण साव 25 फरवरी से ही चुनावी तैयारियों को लेकर असम में डेरा डाले हुए हैं. पार्टी आलाकमान ने अरुण साव को लोकसभा सीट लखीमपुर सहित कई विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है. इसी कड़ी में अरुण साव ने गुवाहाटी, तिनसुकिया, डूमडुमा, सदिया और लखीमपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली.

असम में तीसरी बार कमल खिलाने का दावा

अरुण साव ने सभी बैठकों में ग्रास रुट पर प्रचार के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी कार्यकर्ताओं से ली. बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने दावा किया कि असम में तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है, तीसरी बार असम सीएम पद की शपथ हिमंत बिस्वा सरमा लेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए अरुण साव ने कहा, राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को करना है. वोटरों को बताना है कि जो हमने अबतक विकास के काम किए उसे आगे भी जारी रखेंगे. अरुण साव ने कहा कि यूथ से बूथ तक को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं.