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'जिस मां के पेट से सुक्खू पैदा हुआ, आज उसी को गाली दे रहा है', EVM के बहाने कांग्रेस पर बरसे हिमंत सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( FB@HIMANTA-SARMA )

शिमला: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को शिमला में कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा. भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान सरमा ने कहा कि कांग्रेस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो ज्ञानेश कुमार से नहीं, मोदी से लड़कर दिखाए. उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए सीएम सुक्खू पर तीखा तंज कसा. सरमा ने कहा, "अगर EVM खराब है, तो सुक्खू मुख्यमंत्री बनकर कैसे बैठे हैं? कांग्रेस में शर्म नाम की चीज बची ही नहीं है. आज सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हैं EVM का विरोध करने. अरे, जिस मां के पेट से तुम पैदा हुए हो, उसी मां को गाली देने तुम दिल्ली गए हो." उन्होंने आगे कहा, "मैं फिर कहता हूं कि जिस EVM के पेट से सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, आज वह उसी को गाली दे रहे हैं."

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ETV BHARAT) 'अगले साल हिमाचल में BJP का मुख्यमंत्री होगा'