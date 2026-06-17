प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर; मुख्य आरोपी हिमांशु यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार
मेजा थाना क्षेत्र का मामला, दारोगा से पिस्टल छीनकर भागने के दौरान हुई मुठभेड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 8:17 AM IST
प्रयागराज: मेजा थाना क्षेत्र इलाके में ट्रिपल मर्डर के मुख्य हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जैसे ही मेजा थाना क्षेत्र के पैरानीपुर गांव पहुंची, तो मुख्य आरोपी हिमांशु यादव सरकारी वाहन से उतरने के दौरान मौका पाते ही एक दारोगा से पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायर झोंक दिया.
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव (19) पुत्र बुल्ले यादव के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.
दरअसल, मेजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में सोमवार रात एक ही परिवार के तीन लोगों के हत्या कर दी गई थी. शवों की पहचान श्याम लाल गुप्ता (65), अमरावती देवी (55) और इंद्रावती देवी (50) के रूप में हुई थी.
ग्रामीणों के अनुसार, परिवार के अधिकांश सदस्य रोजी-रोटी के सिलसिले में प्रदेश से बाहर रहते हैं. ऐसे में घर पर सीमित लोग ही थे. अमरावती देवी के पति नेब्बू लाल राजस्थान में रहकर जीविका चलाते हैं. इंद्रावती देवी के पति दूधनाथ का पहले ही निधन हो चुका है. श्याम लाल गुप्ता परिवार के जेठ बताए जा रहे हैं.
डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
व्यापारी पिता पुत्र की हत्या में इनामी आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार: बागपत के बड़ौत में कारोबारी पिता-पुत्र हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने नामजद 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश भीम सैन पुत्र ओमप्रकाश निवासी हरियाणा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि 9 जून को बड़ौत नगर में टेंट कारोबारी पिता-पुत्र की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
यह भी पढ़ें: प्रयागराज में Triple Murder; कुकरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या, सामने आ रही चौंकाने वाली बात
यह भी पढ़ें: प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के डॉक्टरों ने चपरासी को दिया नया जीवन