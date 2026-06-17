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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर; मुख्य आरोपी हिमांशु यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार

प्रयागराज: मेजा थाना क्षेत्र इलाके में ट्रिपल मर्डर के मुख्य हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जैसे ही मेजा थाना क्षेत्र के पैरानीपुर गांव पहुंची, तो मुख्य आरोपी हिमांशु यादव सरकारी वाहन से उतरने के दौरान मौका पाते ही एक दारोगा से पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायर झोंक दिया.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव (19) पुत्र बुल्ले यादव के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

दरअसल, मेजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में सोमवार रात एक ही परिवार के तीन लोगों के हत्या कर दी गई थी. शवों की पहचान श्याम लाल गुप्ता (65), अमरावती देवी (55) और इंद्रावती देवी (50) के रूप में हुई थी.

ग्रामीणों के अनुसार, परिवार के अधिकांश सदस्य रोजी-रोटी के सिलसिले में प्रदेश से बाहर रहते हैं. ऐसे में घर पर सीमित लोग ही थे. अमरावती देवी के पति नेब्बू लाल राजस्थान में रहकर जीविका चलाते हैं. इंद्रावती देवी के पति दूधनाथ का पहले ही निधन हो चुका है. श्याम लाल गुप्ता परिवार के जेठ बताए जा रहे हैं.