भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की भागीदारी, हिमांशु-देवव्रत सहित चार युवाओं को मिली जगह
बीजेपी की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम में हिमांशु शर्मा, देवव्रत सिंह राजावत, सुनील विश्नोई और भवानी शंकर कुमावत को जगह मिली है.
Published : October 21, 2026 at 10:54 AM IST
जयपुर : भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो गई है. बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी की ओर से जारी सूची में 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री, 7 राष्ट्रीय सचिव कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया सहित अन्य पदों पर नाम घोषित किए हैं. हेमांग जोशी की टीम में राजस्थान के चार नेताओं को जगह मिली है. हिमांशु शर्मा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है. वहीं, देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है. सुनील विश्नोई और भवानी शंकर कुमावत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इनका ये रहा राजनीतिक समीकरण : हिमांशु शर्मा इससे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया का करीबी माना जाता है. उनकी नियुक्ति को राजस्थान में युवा मोर्चा के संगठनात्मक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलने के तौर पर देखा जा रहा है. देवव्रत सिंह राजावत राजपूत सभा भवन से जुड़े रामसिंह चंदलाई के पुत्र हैं. उन्हें राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से राजस्थान को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में वित्तीय प्रबंधन से जुड़े पद पर भी प्रतिनिधित्व मिला है.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, 63 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, जानिए किसे क्या पद मिला?
नई नियुक्तियों के साथ राजस्थान के चार नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिली है. इससे प्रदेश के युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा. अब इन पदाधिकारियों के सामने संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करने और राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की जिम्मेदारी होगी.
सीएम भजनलाल ने दी शुभकामनाएं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम को बधाई दी. उन्होंने राजस्थान से नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं दीं. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में सभी उनके अनुभव, कर्मठता और संगठन के प्रति निष्ठा के साथ युवा मोर्चा को मजबूती देंगे.