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भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की भागीदारी, हिमांशु-देवव्रत सहित चार युवाओं को मिली जगह

भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की भागीदारी ( ETV Bharat )

जयपुर : भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो गई है. बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी की ओर से जारी सूची में 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन राष्ट्रीय महामंत्री, 7 राष्ट्रीय सचिव कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया सहित अन्य पदों पर नाम घोषित किए हैं. हेमांग जोशी की टीम में राजस्थान के चार नेताओं को जगह मिली है. हिमांशु शर्मा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है. वहीं, देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है. सुनील विश्नोई और भवानी शंकर कुमावत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इनका ये रहा राजनीतिक समीकरण : हिमांशु शर्मा इससे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया का करीबी माना जाता है. उनकी नियुक्ति को राजस्थान में युवा मोर्चा के संगठनात्मक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलने के तौर पर देखा जा रहा है. देवव्रत सिंह राजावत राजपूत सभा भवन से जुड़े रामसिंह चंदलाई के पुत्र हैं. उन्हें राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से राजस्थान को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में वित्तीय प्रबंधन से जुड़े पद पर भी प्रतिनिधित्व मिला है.