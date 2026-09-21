बेटे के सपने के लिए पिता ने बदली राह, जींद के हिमांशु ने एशियन गेम्स में जीता दो रजत पदक, सीएम ने दी बधाई
जींद के हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल की टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में दो रजत पदक जीते.
Published : September 21, 2026 at 4:02 PM IST
जींद: जींद के अलेवा गांव के 20 वर्षीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दो रजत पदक जीते हैं. जापान के आइची-नागोया में चल रही प्रतियोगिता में हिमांशु ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया.
मुख्यमंत्री ने दी बधाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिमांशु ढिल्लों को दो रजत पदक जीतने पर बधाई दी. उन्होंने उनकी उपलब्धि को देश और हरियाणा के लिए गर्व का विषय बताया.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने जींद के अलेवा गांव के निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों को एशियन गेम्स-2026 में दो रजत पदक जीतने पर बधाई दी।— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 21, 2026
हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट और व्यक्तिगत स्पर्धा, दोनों में रजत पदक जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया।#AsianGames2026…
टीम स्पर्धा में भारत को मिला सिल्वर: हिमांशु ने रुद्रांक्ष पाटिल और पार्थ माने के साथ मिलकर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया. भारतीय टीम ने 1890.1 अंक हासिल किए, जबकि चीन 1899 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा.
व्यक्तिगत मुकाबले में भी रजत: टीम स्पर्धा के बाद हिमांशु ने व्यक्तिगत मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल में उन्होंने 252.4 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. चीन के शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के रुद्रांक्ष पाटिल ने कांस्य पदक हासिल किया. इस तरह पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने दो पदक जीते.
630 अंक लेकर फाइनल में पहुंचे: व्यक्तिगत मुकाबले के क्वालिफिकेशन राउंड में हिमांशु ने 630.0 अंक हासिल किए और सातवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद फाइनल में उन्होंने दबाव के बीच 252.4 अंक हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया.
जूनियर स्तर पर भी दिखाया दम: हिमांशु ने जूनियर स्तर से ही निशानेबाजी में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी. साल 2025 में नई दिल्ली में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और जूनियर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे. 2026 में भी उन्होंने नई दिल्ली में हुई एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल और मिक्स्ड टीम में स्वर्ण हासिल किया.
नेशनल चैंपियनशिप में बनाया रिकॉर्ड: दिसंबर 2025 में भोपाल में हुई 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिमांशु ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में 634.5 अंक के साथ राष्ट्रीय और जूनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद उन्होंने हरियाणा की रामिता जिंदल के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण पदक जीता.
बेटे के सपने के लिए पिता ने बदली राह: हिमांशु के पिता शमशेर ढिल्लों एसएमएल कंपनी में मैनेजर हैं. परिवार के अनुसार कोविड के बाद हिमांशु की तैयारी को बेहतर माहौल देने के लिए परिवार कैथल शिफ्ट हो गया. पिता ने नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ बेटे की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं पर भी पूरा ध्यान दिया. शमशेर ढिल्लों ने कहा कि, "जिस दिन बेटे ने देश के लिए पदक जीता, उस दिन वर्षों की मेहनत और त्याग सार्थक महसूस हुआ. हिमांशु की यह उपलब्धि उसके लगातार अभ्यास और दृढ़ संकल्प का परिणाम है.हिमांशु ने निशानेबाजी में पहचान बनाने के लिए लंबे समय तक मेहनत की और परिवार ने उसके सपने को पूरा करने में हरसंभव साथ दिया."
कुश्ती से शुरू हुआ था सफर: दरअसल, हिमांशु का खेल सफर सीधे निशानेबाजी से शुरू नहीं हुआ था. शुरुआती दौर में उन्होंने कुश्ती में हाथ आजमाया, लेकिन कुछ समय बाद निशानेबाजी की ओर रुख कर लिया. घर के नजदीक शूटिंग रेंज में अभ्यास शुरू करने के बाद उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया और वह राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे.
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