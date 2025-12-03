हिम्मत, प्रेम और बदलाव की कहानी: हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी और इंसानियत का असली अर्थ
विश्व दिव्यांग दिवस पर विशेष: हिमांशी सादाना और रेवांत दोनों सूझ-बूझ, साहस और बदलाव की पहचान, सोशल मीडिया पेज ‘Decode Disability’ से कर रही जागरूक
Published : December 3, 2025 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: विश्व दिव्यांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है. यह उस सूझ-बूझ, साहस और बदलाव को पहचानने का दिन है, जिसे कई लोग हर दिन अपनी जिंदगी में जीते हैं. ऐसे ही दो लोग हिमांशी सादाना और रेवांत हैं, जिनकी कहानी न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली बाधाएं शरीर में नहीं, नजरिए में होती हैं.
दिल्ली की गलियों से शुरू हुई एक प्रेरक यात्रा: दिल्ली में पली-बढ़ी हिमांशी पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं. उन्होंने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से ग्रेजुएशन और दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में मास्टर्स किया. आज वह सारथी ऑर्गनाइजेशन में क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर हैं और डिसेबिलिटी सेक्टर में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं. हिमांशी को सेरेब्रल पाल्सी है, यह एक ऐसी बीमारी है जो बैलेंस और को-ऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है. इसका मतलब है कि स्लिपरी फ्लोर, बिना हैंड्रिल की सीढ़ियां या रोड क्रॉस करना उनके लिए चुनौती बन जाता है. मगर उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया.
सोशल मीडिया पेज के जरिए मिले हिमांशी और रेवांत : यही पेज एक नई शुरुआत का कारण बना और उनकी मुलाकात रेवांत से हुई. रेवांत उस समय People Matters में डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट बना रहे थे. काम के बहाने शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई. दोनों अक्सर एक ही विषय एक्सेसिबिलिटी, रोजमर्रा की चुनौतियों और सॉल्यूशंस पर बात करते थे. दो वर्षों की बातचीत के बाद दोनों ने अपने परिवारों के सामने रिश्ते की बात रखी और नवंबर 2024 में शादी कर ली.
इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि सामाजिक विकास तभी संभव है जब नीतियां, अवसर, सुविधाएं और वातावरण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों. एक समावेशी समाज ही सभी के लिए न्याय, समानता और प्रगति का मार्ग दिखाता है.
