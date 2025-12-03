ETV Bharat / state

हिम्मत, प्रेम और बदलाव की कहानी: हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी और इंसानियत का असली अर्थ

विश्व दिव्यांग दिवस पर विशेष: हिमांशी सादाना और रेवांत दोनों सूझ-बूझ, साहस और बदलाव की पहचान, सोशल मीडिया पेज ‘Decode Disability’ से कर रही जागरूक

हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी
हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 3:09 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: विश्व दिव्यांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है. यह उस सूझ-बूझ, साहस और बदलाव को पहचानने का दिन है, जिसे कई लोग हर दिन अपनी जिंदगी में जीते हैं. ऐसे ही दो लोग हिमांशी सादाना और रेवांत हैं, जिनकी कहानी न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली बाधाएं शरीर में नहीं, नजरिए में होती हैं.


दिल्ली की गलियों से शुरू हुई एक प्रेरक यात्रा: दिल्ली में पली-बढ़ी हिमांशी पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं. उन्होंने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से ग्रेजुएशन और दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में मास्टर्स किया. आज वह सारथी ऑर्गनाइजेशन में क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर हैं और डिसेबिलिटी सेक्टर में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं. हिमांशी को सेरेब्रल पाल्सी है, यह एक ऐसी बीमारी है जो बैलेंस और को-ऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है. इसका मतलब है कि स्लिपरी फ्लोर, बिना हैंड्रिल की सीढ़ियां या रोड क्रॉस करना उनके लिए चुनौती बन जाता है. मगर उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया.

हिम्मत, प्रेम और बदलाव की कहानी (ETV Bharat)
‘Decode Disability', एक बदलाव की शुरुआत: हिमांशी ने बताया कि साल 2021 में सोशल मीडिया पेज ‘Decode Disability’ शुरू किया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वह अपनी असल जिंदगी के अनुभव साझा करती हैं और बताती हैं कि इंटरव्यू में या रोजमर्रा की स्थितियों में किस तरह सवाल पूछे जाने चाहिए और व्यवहार कैसा होना चाहिए.

सोशल मीडिया पेज के जरिए मिले हिमांशी और रेवांत : यही पेज एक नई शुरुआत का कारण बना और उनकी मुलाकात रेवांत से हुई. रेवांत उस समय People Matters में डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट बना रहे थे. काम के बहाने शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई. दोनों अक्सर एक ही विषय एक्सेसिबिलिटी, रोजमर्रा की चुनौतियों और सॉल्यूशंस पर बात करते थे. दो वर्षों की बातचीत के बाद दोनों ने अपने परिवारों के सामने रिश्ते की बात रखी और नवंबर 2024 में शादी कर ली.

हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी और इंसानियत
हिमांशी और रेवांत की जिंदगी से सीखें एक्सेसिबिलिटी और इंसानियत (ETV Bharat)
साथ मिलकर समाधान बनाने की कोशिश: आज हिमांशी और रेवांत खुद को कहते हैं कि “Partners in Resilience, Love and Change”और मिलकर ‘Decode Disability’ पर ट्रैवल हैक्स, एक्सेसिबल जगहों की जानकारी, थिएटर, स्टेडियम, पब्लिक स्पेसेज की रिव्यूज और छोटे-छोटे सॉल्यूशंस शेयर करते हैं. उनका मकसद मिथ तोड़ो, जागरूकता बढ़ाओ और अच्छी चीजों तक पहुंच सबके लिए आसान बनाओ है.समाज के लिए संदेश: हिमांशी ने बताया कि “हमें बस एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें. न हम किसी तरस के हकदार हैं, न किसी अलग नजर के और उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोग खुद को रोकें नहीं, आगे आएंगे तो समाधान भी आगे आएंगे.” उनका मानना है कि दुनिया में कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन अगर हम एक-दूसरे का हाथ पकड़ें तो रास्ते आसान हो जाते हैं.
साथ मिलकर समाधान बनाने की कोशिश
साथ मिलकर समाधान बनाने की कोशिश (ETV Bharat)
विश्व दिव्यांग दिवस पर उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि विकलांगता कोई कमजोरी नहीं यह एक अलग अनुभव है, जिसके लिए हमें समझ, सम्मान और बराबरी की जरूरत है.और जब समाज नजर बदल लेता है तो दुनिया भी एक्सेसिबल होने लगती है.
विश्व दिव्यांग दिवस -क्या आप जानते हैं ?
विश्व दिव्यांग दिवस -क्या आप जानते हैं ? (ETV Bharat)
विश्व दिव्यांग दिवस 2025 की थीम: हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है. वर्ष 2025 में WHO इस बात पर फोकस कर रहा है कि समावेशी फाइनेंसिंग दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और पूरे समाज के जीवन, स्वास्थ्य और भलाई में कैसे असली बदलाव ला सकती है. वहीं, दूसरी ओर वर्ष 2025 की थीम “Fostering disability inclusive societies for advancing social progress” यानी “सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना” निर्धारित की गई है.

इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि सामाजिक विकास तभी संभव है जब नीतियां, अवसर, सुविधाएं और वातावरण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों. एक समावेशी समाज ही सभी के लिए न्याय, समानता और प्रगति का मार्ग दिखाता है.


