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दुर्गम पहाड़ी रास्ते और तीखे मोड़ पर 658 किमी की साइकिल रैली, पांचवें दिन तिलवाड़ा से टिहरी पहुंचे साइकिलिस्ट

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रुद्रप्रयाग: हिमालय की ऊंची चोटियां, दुर्गम पहाड़ी रास्ते, तीखे मोड़ और चुनौतीपूर्ण चढ़ाइयां. इन सबके बीच साहस, संकल्प और सहनशक्ति की परीक्षा लेने वाली एल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीबी चैलेंज 2026 का रोमांच लगातार आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस प्रतियोगिता के अगले चरण का मंगलवार को जीएमवीएन तिलवाड़ा से भव्य शुभारंभ हुआ.

कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी एवं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर देश-विदेश से पहुंचे साइकिलिस्टों को टिहरी जनपद की कोटी कॉलोनी के लिए रवाना किया. 658 किलोमीटर की इस कठिन हिमालयन साइकिल रेस में प्रतिभागियों के सामने केवल दूरी तय करने की चुनौती नहीं है, बल्कि पहाड़ों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंचाई, दुर्गम चढ़ाइयों और घुमावदार मार्गों पर अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देने की भी परीक्षा है. तिलवाड़ा से टिहरी के लिए रवाना हुए साइकिलिस्टों के उत्साह ने आयोजन को रोमांचक बना दिया.

उत्तराखंड की हिमालयी भौगोलिक संरचना साहसिक खेलों के लिए विशेष पहचान रखती है. ऐसे बड़े आयोजन प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, पर्यटन स्थलों और साहसिक गतिविधियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता को नई दिशा प्राप्त होगी.

-भरत सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री- जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने साइकिलिस्टों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, इस प्रकार के आयोजन जिले और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करते हैं. रुद्रप्रयाग में साइकिलिस्ट को बधाई देते कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी (PHOTO-ETV Bharat)