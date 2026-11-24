दुर्गम पहाड़ी रास्ते और तीखे मोड़ पर 658 किमी की साइकिल रैली, पांचवें दिन तिलवाड़ा से टिहरी पहुंचे साइकिलिस्ट
अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीबी चैलेंज 2026 के तहत रुद्रप्रयाग से टिहरी पहुंची हिमालयन साइकिल रेस.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 8:07 PM IST
रुद्रप्रयाग: हिमालय की ऊंची चोटियां, दुर्गम पहाड़ी रास्ते, तीखे मोड़ और चुनौतीपूर्ण चढ़ाइयां. इन सबके बीच साहस, संकल्प और सहनशक्ति की परीक्षा लेने वाली एल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीबी चैलेंज 2026 का रोमांच लगातार आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस प्रतियोगिता के अगले चरण का मंगलवार को जीएमवीएन तिलवाड़ा से भव्य शुभारंभ हुआ.
कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी एवं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर देश-विदेश से पहुंचे साइकिलिस्टों को टिहरी जनपद की कोटी कॉलोनी के लिए रवाना किया. 658 किलोमीटर की इस कठिन हिमालयन साइकिल रेस में प्रतिभागियों के सामने केवल दूरी तय करने की चुनौती नहीं है, बल्कि पहाड़ों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों, ऊंचाई, दुर्गम चढ़ाइयों और घुमावदार मार्गों पर अपनी शारीरिक क्षमता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देने की भी परीक्षा है. तिलवाड़ा से टिहरी के लिए रवाना हुए साइकिलिस्टों के उत्साह ने आयोजन को रोमांचक बना दिया.
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उत्तराखंड की हिमालयी भौगोलिक संरचना साहसिक खेलों के लिए विशेष पहचान रखती है. ऐसे बड़े आयोजन प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, पर्यटन स्थलों और साहसिक गतिविधियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता को नई दिशा प्राप्त होगी.
-भरत सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री-
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने साइकिलिस्टों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, इस प्रकार के आयोजन जिले और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करते हैं.
बता दें कि, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) के तकनीकी सहयोग से आयोजित यह प्रतियोगिता 20 से 26 नवंबर तक मुक्तेश्वर (नैनीताल) से मसूरी (देहरादून) तक 658 किलोमीटर के निर्धारित मार्ग पर आयोजित की जा रही है. यह चुनौतीपूर्ण साइकिल रेस कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के 10 जनपदों से होकर गुजर रही है. साइकिलिस्ट 22 नवंबर को बागेश्वर से रुद्रप्रयाग पहुंचे थे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 नवंबर को तिलवाड़ा में विश्राम दिवस रहा और 24 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे साइकिलिस्ट तिलवाड़ा से टिहरी (कोटी कॉलोनी) के लिए रवाना हुए.
उल्लेखनीय है कि एल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीबी चैलेंज 2026 का यह पंचम संस्करण है. प्रतियोगिता में देश-विदेश के साइकिलिस्ट 658 किलोमीटर के चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्ग पर अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तराखंड के विभिन्न पर्वतीय पड़ावों से गुजरती यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के साहस की परीक्षा ले रही है, बल्कि दुनिया को देवभूमि के अद्वितीय प्राकृतिक वैभव और रोमांचकारी पर्यटन मार्गों से भी परिचित करा रही है.
यह आयोजन उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माउंटेन साइकिलिंग और साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. इससे पर्यटन को विस्तार मिलने के साथ स्थानीय व्यवसाय, रोजगार और आजीविका के नए अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
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