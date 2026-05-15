हिमाचल में यहां दिखा हिमालयी भूरे भालू का परिवार, वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि
हिमाचल में वन विभाग की फील्ड टीम ने मादा हिमालयी भालू और उसके दो शावकों को कैमरे में रिकॉर्ड किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:10 PM IST
किन्नौर: हिमाचल के जनजातीय जिले किन्नौर के चीन सीमांत रक्छम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य में हिमालयी भूरे भालू दिखाई दिए, जिसके बाद अभयारण्य से हिमालयी भूरे भालू का बेहद दुर्लभ और उत्साहजनक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड सामने आया है. अभयारण्य क्षेत्र में एक मादा हिमालयी भूरे भालू को उसके दो शावकों के साथ देखा गया है. रक्छम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
वन विभाग की फील्ड टीम ने रिकॉर्ड किए भालू
किन्नौर वन विभाग की फील्ड टीम ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है. टीम में ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष कुमार ठाकुर, वन रक्षक छायानंद, अक्षय, पवन कुमार और वन मित्र अल्पना नेगी शामिल थीं. इनके साथ प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ और नेचुरलिस्ट गैरी भट्टी और उनकी टीम के सदस्य डॉ. बिश्वरूप सतपति और डॉ. राहुल देब मंडल भी मौजूद रहे. इस टीम ने ही मादा हिमालयी भूरे भालू को उसके दो शावकों के साथ कैमरे में कैद किया.
काले भालू से कैसे अलग है भूरा भालू ?
वन विभाग किन्नौर के फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष कुमार ने बताया कि भूरा भालू भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची (1) में शामिल है. भूरे भालू की आबादी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 23 संरक्षित क्षेत्रों में है. काला भालू समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे रहना पसंद करता है और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ झुंड में रहना इसकी आदत में शुमार है, जबकि भूरा भालू आमतौर पर समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई से नीचे कभी नहीं आता है. यह झुंड के बजाय अकेला ही रहता है. मात्र प्रसव के दौरान ही यह झुंड में रहता है.
हिमालयी भूरे भालुओं की खासियत
फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष कुमार ने बताया कि भूरे भालुओं में सिर्फ 10 फीसदी ही मांसाहारी होते हैं, जबकि 90 फीसदी भोजन के रूप में जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं. भूरा भालू अमेरिकी भालू की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा होता है. इसका भार एक से डेढ़ क्विंटल तक होता है और जब यह इंसानों की तरह खड़ा होता है तो इसकी लंबाई छह फुट के करीब होती है. यह बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं. इन भालुओं के दिखने से क्षेत्र के पर्यावरण को भी लाभ बताया जा रहा है. साथ ही वन्य प्रेमियों में भी खुशी की लहर देखी जा सकती है.