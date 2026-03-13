ETV Bharat / state

सस्टेनेबल टूरिज्म, जिम्मेदार विकास और क्लाइमेट रेजिलिएंस पर जोर, विशेषज्ञ जल्द ही सरकार को सुझावों के साथ श्वेत पत्र सौंपेंगे

हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग (ETV Bhart)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 10:16 AM IST

नई दिल्ली। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यावरणीय संकट और आपदाओं के खतरे को देखते हुए विशेषज्ञों ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है. पॉलिसीमेकर, क्लाइमेट वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, पर्यावरण विशेषज्ञ और गवर्नेंस से जुड़े विशेषज्ञ हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हिमालयन राउंडटेबल में एकत्र हुए. इस उच्च स्तरीय बैठक में हिमालयी क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि हिमालयी बेल्ट में आर्थिक विकास, पर्यटन वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और शहरीकरण को पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट रेजिलिएंस के साथ संतुलित करना बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों ने कहा कि इस दिशा में जल्द ही एक श्वेत पत्र तैयार कर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे.

टेरी के सीनियर डायरेक्टर डॉ. दीपांकर सहारिया ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पहले ही हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने बताया कि अनियमित बारिश, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं अब अलग-थलग नहीं रह गई हैं. ये मानव गतिविधियों से बढ़ते पर्यावरणीय दबाव और गहरे जलवायु बदलावों के संकेत हैं. उनका कहना था कि हिमालय के लिए सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए नीति, विज्ञान और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को एक साथ लाना जरूरी है.

टोपोग्राफी और क्लाइमेट को ध्यान में रखकर हो विकास
आर्किटेक्ट और सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट तथा भारत में अल्बानिया के राजदूत दीक्षु सी. कुकरेजा ने हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और प्लानिंग की अहम भूमिका बताई. उन्होंने कहा कि हिमालय में विकास के लिए अलग सोच की जरूरत है और यहां के आर्किटेक्चर व इंफ्रास्ट्रक्चर को टोपोग्राफी, क्लाइमेट पैटर्न और इकोलॉजिकल संतुलन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डिजाइन अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है, यदि आर्थिक विकास को पर्यावरणीय नुकसान से बचाना है तो विकास योजनाओं में प्रकृति का संतुलन बनाए रखना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि हिमालय करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है, लेकिन बिना योजना के विकास और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ विनाश का कारण बन रही है. पहाड़ों में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई भी भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं को बढ़ा रही है.

बैठक में अनियंत्रित पर्यटन, वनों की कटाई, अनियमित मौसम पैटर्न और पहाड़ी शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को लेकर भी चिंता जताई गई. विशेषज्ञों ने कहा कि ये सभी कारण उत्तर भारत में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और पर्यावरणीय क्षरण की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं.

अरुणाचल प्रदेश का इकोसिस्टम देश में सबसे संतुलित
अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स पी. सुब्रमण्यम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे समृद्ध वन इकोसिस्टम में से एक है. उन्होंने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना भी है.

उन्होंने बताया कि इस तरह के राउंडटेबल प्लेटफॉर्म सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाने में मदद करते हैं, जिससे ऐसे समाधान विकसित किए जा सकें जो वनों की सुरक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दें.

दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के चेयरमैन अजीत पई ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में जिम्मेदार और परिस्थितियों के अनुरूप आर्किटेक्चर की जरूरत है. पहाड़ी शहरों में तेजी से विकास का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए शहरी योजना बनाते समय स्थानीय भूगोल, जलवायु और पर्यावरणीय सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है.

विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि हिमालयी क्षेत्र में आने वाली सभी विकास परियोजनाओं का आधार सस्टेनेबल डिजाइन, कम प्रभाव वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील विकास होना चाहिए. ऐसा करने से ही हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है और भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम किया जा सकता है.

