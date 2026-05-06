हिमाद्रि आइस रिंक से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिली उड़ान, सीएम धामी ने गिनाई खासियत
मुख्यमंत्री ने कहा पिछले एक वर्ष में हिमाद्रि आइस रिंक ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 6, 2026 at 3:05 PM IST
देहरादून: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. उन्होंने खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उपस्थित अतिथियों को संबोधित किया. उन्होंने हिमाद्रि आइस रिंक के एक वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड आइस हॉकी टीम की जर्सी और ‘पे एंड प्ले’ पोर्टल का भी विमोचन किया. जिसे प्रदेश में खेल सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा “हिमाद्रि” देश की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक है. यह केवल एक खेल परिसर नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए गौरव और संभावनाओं का प्रतीक है, जो खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में स्थापित इस आइस रिंक में साउथ एशियन विंटर गेम्स जैसे बड़े आयोजन हुए थे, लेकिन बाद के वर्षों में उचित रखरखाव और संचालन के अभाव में यह बंद हो गई थी. जिससे खिलाड़ियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा.
LIVE: देहरादून में हिमाद्री आइस रिंक के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम https://t.co/6M2Trle2CU— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 5, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए हिमाद्रि आइस रिंक को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया. लगभग साढ़े 8 करोड़ रुपये की लागत से इसका व्यापक जीर्णोद्धार कराया गया. उन्होंने कहा इसके संचालन को स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 1 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है. जिससे न केवल ऊर्जा की बचत हो रही है बल्कि हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है और आज भारत खेलों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री… pic.twitter.com/3KxCKmT4jX— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 5, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा पिछले एक वर्ष में हिमाद्रि आइस रिंक ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है. यह कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों का केंद्र बनकर उभरा है. यहां नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, एशियन ट्रॉफी, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग और महिला एवं बालक वर्ग की राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया वर्तमान में भी देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहां स्केटिंग और आइस हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक हिमाद्री केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है, जो खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। बीते एक वर्ष के दौरान यहां नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, एशियन ट्रॉफी, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग तथा महिला… pic.twitter.com/I1xdbdqGQ1— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 5, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे शीतकालीन खेलों के प्रति युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है. आने वाले समय में भारत इन खेलों में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है. उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में खेल अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है.
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में आयोजित हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार की प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम में सहभागिता कर उत्तराखंड हॉकी आइस टीम की जर्सी एवं Pay & Play पोर्टल का विमोचन किया। लंबे अंतराल से बंद पड़ी आइस रिंक की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने इसे पुनः… pic.twitter.com/3Wdpfa7g0v— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 5, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ‘स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’ लागू करने जा रही है. जिसके तहत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी. इन अकादमियों में हर वर्ष लगभग 920 विश्वस्तरीय एथलीटों और 1000 अन्य खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. जिससे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को सही दिशा और मंच मिल सकेगा.मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है.
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