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कुर्सी भी नहीं, मानदेय भी नहीं, जानिए हिमाचल में जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के मानदेय का नियम

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के 38 दिन बाद भी 7 जिलों को उनके जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिला है.

Himachal Zila Parishads and Panchayat Samitis
हिमाचल जिला परिषद-पंचायत समिति अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मानदेय नियम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 12:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन स्थानीय सरकार का नेतृत्व अब भी पूरी तरह आकार नहीं ले पाया है. चुनाव परिणाम घोषित होने के 38 दिन बाद भी प्रदेश के 12 में से 7 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियां खाली हैं, जबकि 92 पंचायत समितियों में से 35 में अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है. ऐसे में लाखों ग्रामीणों से जुड़े विकास कार्यों की दिशा तय करने वाले शीर्ष जनप्रतिनिधियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है.

जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का मानदेय

इस देरी का असर केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं भी अधर में लटकी हुई हैं. जिला परिषद अध्यक्ष बनने पर जहां 25 हजार रुपए और उपाध्यक्ष बनने पर 19 हजार रुपए मासिक मानदेय का प्रावधान है. वहीं, चयन नहीं होने की स्थिति में निर्वाचित सदस्य फिलहाल केवल जिला परिषद सदस्य के रूप में मिलने वाला 8,300 रुपए मानदेय ही प्राप्त कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही उनकी अध्यक्षता में जिला परिषद की पहली बैठक आयोजित हो सकेगी और नियमों के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को सरकारी वाहन जैसी सुविधाएं भी तभी मिलेंगी.

जिला परिषद अध्यक्ष को सबसे ज्यादा मानदेय

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाता है. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपए मिलता है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य भी हर महीने 8 हजार 300 रुपए मानदेय प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन जिला परिषद सदस्यों को ये सबसे ज्यादा मानदेय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के दिन से ही मिलेगा.

इन जिलों को नहीं मिले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

ऐसे में अभी सिर्फ 5 जिलों में चुने गए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही ये लाभ मिल रहा है. वहीं, 5 ही जिलों में अध्यक्ष को सरकारी गाड़ी की सुविधा प्राप्त हुई है, जबकि 7 जिलों में अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन न होने से ये लाभ नहीं मिल पाया है. अभी कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने गए हैं. हालांकि लाहौल-स्पीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुने जाने के लिए अक्टूबर का शेड्यूल तय है.

पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय

हिमाचल कुल पंचायत समितियों का संख्या 92 है. इसमें अभी तक 35 पंचायत समितियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं. प्रदेश 57 पंचायत समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं. ऐसे में अभी चुनी गई पंचायत समितियों में ही अध्यक्ष 12 हजार रुपए और उपाध्यक्ष 9 हजार रुपए के पात्र हुए हैं, जबकि अन्य बची हुई 35 पंचायतों में कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय के लिए पात्र नहीं हुए हैं. प्रदेश में अभी तक बिलासपुर में 3, चंबा 6, हमीरपुर 1, कांगड़ा 13, किन्नौर 3, कुल्लू 5, लाहौल स्पीति 1, मंडी 7, शिमला 9, सिरमौर 4, सोलन 4 और ऊना जिला में 1 पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं.

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