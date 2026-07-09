ETV Bharat / state

कुर्सी भी नहीं, मानदेय भी नहीं, जानिए हिमाचल में जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के मानदेय का नियम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन स्थानीय सरकार का नेतृत्व अब भी पूरी तरह आकार नहीं ले पाया है. चुनाव परिणाम घोषित होने के 38 दिन बाद भी प्रदेश के 12 में से 7 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियां खाली हैं, जबकि 92 पंचायत समितियों में से 35 में अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है. ऐसे में लाखों ग्रामीणों से जुड़े विकास कार्यों की दिशा तय करने वाले शीर्ष जनप्रतिनिधियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है.

जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का मानदेय

इस देरी का असर केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं भी अधर में लटकी हुई हैं. जिला परिषद अध्यक्ष बनने पर जहां 25 हजार रुपए और उपाध्यक्ष बनने पर 19 हजार रुपए मासिक मानदेय का प्रावधान है. वहीं, चयन नहीं होने की स्थिति में निर्वाचित सदस्य फिलहाल केवल जिला परिषद सदस्य के रूप में मिलने वाला 8,300 रुपए मानदेय ही प्राप्त कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही उनकी अध्यक्षता में जिला परिषद की पहली बैठक आयोजित हो सकेगी और नियमों के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को सरकारी वाहन जैसी सुविधाएं भी तभी मिलेंगी.

जिला परिषद अध्यक्ष को सबसे ज्यादा मानदेय

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाता है. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपए मिलता है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य भी हर महीने 8 हजार 300 रुपए मानदेय प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन जिला परिषद सदस्यों को ये सबसे ज्यादा मानदेय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के दिन से ही मिलेगा.