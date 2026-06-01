ETV Bharat / state

CM सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में कांग्रेस की करारी हार! 19 में से 18 वार्डों में 'हाथ' खाली, नादौन में भी पार्टी को तगड़ा झटका

मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र नादौन में 4 जिला परिषद की सीट है. इन वार्डों के नाम लहड़ा, मालग, अमलैहड़ और सपड़ोह है. इनमें से सिर्फ अमलैहड़ वार्ड से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रविंद्र कुमार को जीत मिली है. बाकी अन्य तीन सीट पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है.

बता दें कि जिला परिषद हमीरपुर के सभी 19 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले की राजनीतिक तस्वीर भी साफ हो गई है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला और लगभग 15 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर जिला परिषद में मजबूत स्थिति बनाई है. वहीं, तीन सीटों पर निर्दलीय और एक सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को सफलता मिली है. परिणामों के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है और जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भी भाजपा की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला परिषद चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दोहरा झटका लगा है. क्योंकि हमीरपुर सीएम सुक्खू का गृह जिला है, जहां जिला परिषद के 19 में 15 वार्डों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया है. वहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में 4 जिला परिषद सीटों में से तीन पर कांग्रेस प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा. हालांकि, सीएम सुक्खू के वार्ड अमलैहड़ से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रविंद्र कुमार को मिली जीत ने पार्टी को थोड़ी राहत दी है. वहीं, दूसरी ओर सीएम सुक्खू के गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र दोनों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को शानदार जीत मिली है. जिससे भाजपा में गदगद है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

बीड़ बगेहड़ा वार्ड से तृप्ता देवी पनोह से आशा देवी दरोगण पत्ती कोट से मनजीत सिंह ऊहल से ज्योति ठाकुर जंगल रोपा से सोनी कुमार ताल से सुरेश सोनी चमनेड से रोहित शर्मा बधाणी से रजनी देवी धमरोल से अनिता शर्मा जाहू से पवन कुमार महल से अनिता देवी करेर से गुरदीप सिंह बिझड़ी से विकास कुमार झंझयाणी से रामेश्वर दत्त दांदड़ू से रेणु बाला लहड़ा से रंजना कुमारी मालग से वंदना कुमारी अमलैहड़ से रविंद्र कुमार सपड़ोह से नीलम कुमारी

वहीं, हमीरपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हमीरपुर जिला परिषद चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. कांग्रेस को केवल नादौन विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड अमलैहड़ में ही जीत मिल पाई है, जबकि अन्य कई निर्दलीय विजेता भी भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं'.

राकेश ठाकुर ने दावा किया कि हमीरपुर की अधिकांश पंचायत समितियों में भी भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों को जनसमर्थन मिला है और जल्द ही वहां भाजपा के बोर्ड बनने जा रहे हैं. उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा जनसेवा एवं विकास के संकल्प के साथ आगे भी कार्य करती रहेगी.

जिला परिषद चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है. कई वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को भी साबित किया है. चुनाव प्रचार के दौरान विकास, जनकल्याण और स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहे, जिन पर मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया. परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जश्न का माहौल देखने को मिला. विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और फूल-मालाओं से अपने नेताओं का स्वागत किया. कई स्थानों पर मिठाइयां बांटी गईं और समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की स्पष्ट बढ़त पार्टी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी मजबूत स्थिति प्रदान करेगी. ऐसे में जिला परिषद हमीरपुर की कमान भाजपा के हाथों में जाने की संभावना प्रबल हो गई है. हालांकि अंतिम निर्णय निर्वाचित सदस्यों की बैठक और आगामी प्रक्रिया के बाद ही होगा. विजयी उम्मीदवारों ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है, उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण सड़कों, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने का भरोसा दिलाया.

जिला परिषद चुनाव के इन परिणामों को हमीरपुर की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा की मजबूत बढ़त ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जिले की ग्रामीण राजनीति में पार्टी का प्रभाव बरकरार है. अब सभी की निगाहें जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां भाजपा समर्थित खेमे को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है.

ये भी पढ़ें: Himachal Zila Parishad BDC Results: 24 साल के रोनी को नहीं मिला बीजेपी का साथ, तो निर्दलीय लड़कर पार्टी उम्मीदवार को दी पटखनी