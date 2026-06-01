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रीकाउंटिंग में हार गया जीता निर्दलीय प्रत्याशी, कांग्रेस कैंडिडेट की हुई बल्ले-बल्ले, ओम प्रकाश ने लगाए गंभीर आरोप

कुल्लू जिले के धाउगी जिला परिषद वार्ड में रीकाउंटिंग में जीता हुआ निर्दलीय प्रत्याशी हार गया. जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने डीसी से शिकायत की.

धाउगी जिला परिषद वार्ड चुनाव रिजल्ट
धाउगी जिला परिषद वार्ड चुनाव रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं. ऐसे में कई जगहों पर चौकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आए हैं. बात अगर जिला कुल्लू की करें तो यहां जिला परिषद चुनाव के तहत धाउगी वार्ड में मतगणना के बाद परिणाम को लेकर विवाद गहरा गया है. रीकाउंटिंग के बाद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी गिरधारी चौहान को विजयी घोषित किए जाने पर आजाद प्रत्याशी ओम प्रकाश ठाकुर और उनके समर्थकों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और धांधली के आरोप लगाए हैं.

बता दें कि रीकाउंटिंग से पहले ओमप्रकाश को 5303 वोट मिले थे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी गिरधारी चौहान को 5292 वोट मिले थे. उसके उसके बाद वोटों की गिनती में ओम प्रकाश को 5275 वोट मिले. जिसके बाद उनकी जीत हार में बदल गई.

निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश ठाकुर (ETV Bharat)

निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया, 'प्रारंभिक मतगणना में उन्हें विजयी घोषित किया गया था. लेकिन बाद में रीकाउंटिंग कराकर परिणाम बदल दिया गया. दोबारा मतगणना के दौरान वोटों में हेरफेर की गई और कुछ मतों को इधर-उधर कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम घोषित किया गया'

इसी मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश ठाकुर ढालपुर डीसी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एसडीएम बंजार और तहसीलदार के खिलाफ भी नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने दोनों अधिकारियों की शिकायत भी डीसी के समक्ष की गई. आजाद प्रत्याशी ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा को शिकायत देते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है.

उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान रात के समय रि काउंटिंग एजेंटों में बदलाव किया गया और उनके कई वैध मतों को कथित तौर पर निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कुछ वोटों की अदला-बदली कर कांग्रेस प्रत्याशी को मामूली अंतर से विजयी घोषित किया गया.

ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि जब उन्होंने पुनः मतों की जांच और एक बार फिर रीकाउंटिंग कराने की मांग उठाई तो उनकी बात नहीं सुनी गई. उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मतदाताओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास बना रहे.

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