सुक्खू सरकार@3 साल: जानिए शिमला में छात्रों की क्या है राय, किस बात को लेकर लोग चिंतित?

सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर ईटीवी ने युवाओं से बातचीत की ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. सरकार इसे अपनी उपलब्धियों का समय बता रही है, लेकिन ईटीवी भारत ने युवाओं और महिलाओं की राय जानने की कोशिश की. अलग-अलग लोगों में राय अलग दिखी. ज्यादातर युवाओं और महिलाओं ने सरकार के कामकाज पर निराशा जताई. लोगों की राय में उत्साह कम और सवाल ज्यादा नजर आए. बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं ने साफ कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है. सरकार भर्तियों का वादा तो करती है, लेकिन जमीन पर देरी, पेपर लीक और धीमी प्रक्रिया से भरोसा टूट रहा है. कुछ युवाओं ने कहा कि नई भर्तियां शुरू तो हुई हैं, पर उतनी बड़ी नहीं जितनी उन्हें उम्मीद थी. कुल मिलाकर युवाओं ने सरकार को औसतन 10 में से 4 नंबर दिए. सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर ईटीवी ने युवाओं से बातचीत की (ETV Bharat) छात्राओं ने कहा– महंगाई से राहत नहीं मिली महिलाओं ने कहा कि तीन साल में महंगाई से कोई राहत नहीं मिली. रोजमर्रा की चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो गईं. बिजली, पानी और LPG जैसी जरूरतों में भी कोई खास सुधार महसूस नहीं हुआ. 'मुख्यमंत्री विधवा–एकल नारी आवास योजना' को महिलाओं ने अच्छा बताया, लेकिन कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और जानकारी समय पर नहीं मिलती, इसलिए असली फायदा कम लोगों तक पहुंच रहा है.