सुक्खू सरकार@3 साल: जानिए शिमला में छात्रों की क्या है राय, किस बात को लेकर लोग चिंतित?
सुक्खू सरकार ने तीन साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है. इस पर युवाओं ने क्या हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 8:09 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 9:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. सरकार इसे अपनी उपलब्धियों का समय बता रही है, लेकिन ईटीवी भारत ने युवाओं और महिलाओं की राय जानने की कोशिश की. अलग-अलग लोगों में राय अलग दिखी. ज्यादातर युवाओं और महिलाओं ने सरकार के कामकाज पर निराशा जताई. लोगों की राय में उत्साह कम और सवाल ज्यादा नजर आए.
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा
युवाओं ने साफ कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है. सरकार भर्तियों का वादा तो करती है, लेकिन जमीन पर देरी, पेपर लीक और धीमी प्रक्रिया से भरोसा टूट रहा है. कुछ युवाओं ने कहा कि नई भर्तियां शुरू तो हुई हैं, पर उतनी बड़ी नहीं जितनी उन्हें उम्मीद थी. कुल मिलाकर युवाओं ने सरकार को औसतन 10 में से 4 नंबर दिए.
छात्राओं ने कहा– महंगाई से राहत नहीं मिली
महिलाओं ने कहा कि तीन साल में महंगाई से कोई राहत नहीं मिली. रोजमर्रा की चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो गईं. बिजली, पानी और LPG जैसी जरूरतों में भी कोई खास सुधार महसूस नहीं हुआ. 'मुख्यमंत्री विधवा–एकल नारी आवास योजना' को महिलाओं ने अच्छा बताया, लेकिन कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और जानकारी समय पर नहीं मिलती, इसलिए असली फायदा कम लोगों तक पहुंच रहा है.
बढ़ते कर्ज पर चिंता, सरकार से खर्च कम करने की मांग
युवाओं ने प्रदेश के बढ़ते कर्ज को बड़ा मुद्दा बताया. उनका कहना है कि सरकार को खर्च कम करना चाहिए और दिखावटी कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए. युवाओं ने सुझाव दिया कि पर्यटन, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूत किया जाए, जिससे रोजगार भी बढ़े और सरकार की आय भी. युवा चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो, ताकि उनका भरोसा वापस लौट सके.
सबसे अच्छे और सबसे कमजोर फैसलों पर जनता बंटी
जब लोगों से पूछा गया कि सरकार का सबसे अच्छा और सबसे कमजोर फैसला क्या रहा, तो जवाब मिले–जुले थे. कुछ लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार का सबसे साहसी कदम बताया. वहीं, बड़ी संख्या ने बेरोज़गारी, पेपर लीक, महंगाई और देरी से लिए गए फैसलों को सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी कहा. महिलाओं ने स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं को बेहतर करने की जरूरत बताई.
कुल मिलाकर जनता का मूड मिला–जुला रहा, पर निराशा ज्यादा गहरी दिखी. युवाओं और महिलाओं ने कहा कि अगले दो साल सिर्फ घोषणाओं के नहीं, बल्कि असली जमीनी बदलाव के होने चाहिए, तभी भरोसा वापस लौट सकता है.
