ETV Bharat / state

हिमाचल के युवाओं की बजट से बड़ी आस: रोजगार, नशा रोकथाम और इन प्रोजेक्ट्स पर टिकी उम्मीदें

रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं.

HIMACHAL YOUTH BUDGET EXPECTATIONS
हिमाचल के युवाओं की बजट से बड़ी आस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 9:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार (1 फरवरी) को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह और उम्मीदें हैं. कुल्लू सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं का मानना है कि आने वाला बजट उनके भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. युवाओं को रोजगार के नए अवसर, नशे पर रोक, ग्रीन एनर्जी में भागीदारी, बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की आस है. उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ठोस फैसले लेती है, तो हिमाचल का युवा आत्मनिर्भर बन सकेगा.

युवाओं की सबसे बड़ी मांग- रोजगार के नए अवसर

प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है. कुल्लू के स्थानीय निवासी राजेंद्र सूद का कहना है कि पढ़े-लिखे युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ऐसे में केंद्रीय बजट से उम्मीद है कि सरकार युवाओं के लिए नए रोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप योजनाएं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े प्रावधान लाएगी. उनका मानना है कि यदि युवाओं को काम मिलेगा, तो वे खुद को और अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकेंगे.

हिमाचल के युवाओं की बजट से बड़ी आस (ETV BHARAT)

नशे की रोकथाम लिए सख्त नीति की दरकार

हिमाचल में युवाओं के बीच बढ़ता नशा भी एक गंभीर समस्या बन चुका है. कुल्लू के जयराम का कहना है कि बजट में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सख्त और प्रभावी नीतियां बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि रोजगार और खेल जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को सही दिशा दी जा सकती है. युवाओं की मांग है कि बजट में नशा रोकथाम कार्यक्रमों के लिए विशेष फंड रखा जाए.

ग्रीन एनर्जी में युवाओं की भागीदारी की उम्मीद

ग्रीन एनर्जी को लेकर भी प्रदेश के युवाओं में काफी उम्मीदें हैं. स्थानीय निवासी प्रणव शर्मा का कहना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी चार्जिंग स्टेशन युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन सकते हैं. युवाओं को उम्मीद है कि बजट में ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार भी पैदा होगा.

रेल कनेक्टिविटी से खुलेगा रोजगार का रास्ता

प्रदेश के युवाओं की नजर बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी टिकी है. युवाओं का मानना है कि यदि इस परियोजना में तेजी लाई जाती है, तो इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. कुल्लू के युवाओं का कहना है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स से न केवल हिमाचल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी काम मिलेगा.

टूटी सड़कों से परेशान युवा और पर्यटक

एनएचएआई की बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर भी युवाओं में नाराजगी है. ढालपुर के दुकानदार कुश शर्मा का कहना है कि खराब सड़कों से पर्यटन प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ता है. युवाओं को उम्मीद है कि बजट में इन सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी, ताकि प्रदेश में पर्यटन दोबारा गति पकड़ सके.

टैक्स राहत और मनरेगा से जुड़ी उम्मीदें

युवाओं को टैक्स में राहत और मनरेगा जैसी योजनाओं से भी उम्मीदें हैं. उनका कहना है कि टैक्स में रिबेट मिलने से मध्यम वर्ग के युवाओं को राहत मिलेगी. वहीं मनरेगा के पुराने प्रावधानों को बहाल कर ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा सकता है.

कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं. रोजगार, नशा रोकथाम, ग्रीन एनर्जी, बेहतर सड़कें और रेल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे युवाओं की प्राथमिकता में हैं. यदि बजट में इन क्षेत्रों पर फोकस किया गया, तो हिमाचल प्रदेश भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकता है.

ये भी पढ़ें: आजादी के बाद से पहाड़ को मिलती रही वादों की रेल, सौ साल से अधिक की छुक-छुक को मोदी सरकार से रफ्तार का इंतजार

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN
EMPLOYMENT IN HIMACHAL
DRUG PREVENTION POLICY HIMACHAL
HIMACHAL YOUTH BUDGET EXPECTATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.