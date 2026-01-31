ETV Bharat / state

हिमाचल के युवाओं की बजट से बड़ी आस: रोजगार, नशा रोकथाम और इन प्रोजेक्ट्स पर टिकी उम्मीदें

कुल्लू: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार (1 फरवरी) को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह और उम्मीदें हैं. कुल्लू सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं का मानना है कि आने वाला बजट उनके भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. युवाओं को रोजगार के नए अवसर, नशे पर रोक, ग्रीन एनर्जी में भागीदारी, बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की आस है. उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर ठोस फैसले लेती है, तो हिमाचल का युवा आत्मनिर्भर बन सकेगा.

युवाओं की सबसे बड़ी मांग- रोजगार के नए अवसर

प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है. कुल्लू के स्थानीय निवासी राजेंद्र सूद का कहना है कि पढ़े-लिखे युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ऐसे में केंद्रीय बजट से उम्मीद है कि सरकार युवाओं के लिए नए रोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप योजनाएं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े प्रावधान लाएगी. उनका मानना है कि यदि युवाओं को काम मिलेगा, तो वे खुद को और अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकेंगे.

हिमाचल के युवाओं की बजट से बड़ी आस (ETV BHARAT)

नशे की रोकथाम लिए सख्त नीति की दरकार

हिमाचल में युवाओं के बीच बढ़ता नशा भी एक गंभीर समस्या बन चुका है. कुल्लू के जयराम का कहना है कि बजट में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सख्त और प्रभावी नीतियां बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि रोजगार और खेल जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को सही दिशा दी जा सकती है. युवाओं की मांग है कि बजट में नशा रोकथाम कार्यक्रमों के लिए विशेष फंड रखा जाए.

ग्रीन एनर्जी में युवाओं की भागीदारी की उम्मीद

ग्रीन एनर्जी को लेकर भी प्रदेश के युवाओं में काफी उम्मीदें हैं. स्थानीय निवासी प्रणव शर्मा का कहना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी चार्जिंग स्टेशन युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन सकते हैं. युवाओं को उम्मीद है कि बजट में ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार भी पैदा होगा.