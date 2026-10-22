करंट लगने से युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की मौत, CM सुक्खू के स्वागत की तैयारी के दौरान दर्दनाक हादसा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है, कांग्रेस परिवार ने अपना एक समर्पित और कर्मठ युवा साथी खो दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 9:24 AM IST
चंबा: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के होली घाटी के दौरे से पहले चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ है. सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी की करंट लगने से मौत हो गई है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में इस दुखद घटना को लेकर गहरा दुख है.
CM सुक्खू ने जताया शोक
जनजातीय क्षेत्र भरमौर की होली घाटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के बीच पेश आए इस दुखद हादसे से हरकोई स्तब्ध है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक प्रकट किया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "चंबा जिला के होली निवासी एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चंद्रमणी कुलेठी जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उनके निधन से कांग्रेस परिवार ने अपना एक समर्पित और कर्मठ युवा साथी खो दिया है. चंद्रमणी जी मेरे होली दौरे को लेकर बेहद उत्साहित थे, और कई दिन से कार्यक्रम की तैयारियों में जी-जान से जुटे थे. इस कठिन घड़ी में, मैं शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हूं. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें. ॐ शांति."
मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा
22 और 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दो दिवसीय चंबा दौरा है. इस दौरे को लेकर स्वागत की तैयारियां की जा रही थीं. इस दौरे को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी बेहद उत्सुक थे. चंद्रमणी कुलेठी अपनी टीम के साथ रात के समय भी पोस्टर, बैनर और झंडे लगाने के कार्य में जुटे थे. इसी दौरान रात करीब 12 बजे बिजली की लाइन की चपेट में आ गए. करंट लगने पर अचेत होते ही फौरन होली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
करंट लगने से युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी की मौत
कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी की पार्टी के कार्य के दौरान करंट लगने से मौत हुई है. चूंकि, पार्टी के सच्चे सिपाही चंद्रमणी कुलेठी अंतिम सांस तक पार्टी के कार्य में लगे थे. इसलिए वह पार्टी के एक शहीद सिपाही हैं. उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा.
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