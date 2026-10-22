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करंट लगने से युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की मौत, CM सुक्खू के स्वागत की तैयारी के दौरान दर्दनाक हादसा

करंट लगने से युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी की मौत ( @ChandramaniKulethi )

चंबा: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के होली घाटी के दौरे से पहले चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ है. सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी की करंट लगने से मौत हो गई है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में इस दुखद घटना को लेकर गहरा दुख है.

CM सुक्खू ने जताया शोक जनजातीय क्षेत्र भरमौर की होली घाटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के बीच पेश आए इस दुखद हादसे से हरकोई स्तब्ध है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक प्रकट किया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "चंबा जिला के होली निवासी एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चंद्रमणी कुलेठी जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उनके निधन से कांग्रेस परिवार ने अपना एक समर्पित और कर्मठ युवा साथी खो दिया है. चंद्रमणी जी मेरे होली दौरे को लेकर बेहद उत्साहित थे, और कई दिन से कार्यक्रम की तैयारियों में जी-जान से जुटे थे. इस कठिन घड़ी में, मैं शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हूं. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें. ॐ शांति."